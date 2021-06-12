درجة الحرارة في أسوان 12 يونيو 2021.. والعظمى 47

تشهد محافظة أسوان بمراكزها الـ5 «أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو»، اليوم السبت 12 يونيو 2021، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة ، حيث تشهد طقسا حارا «مشمس»، وسترتفع درجات الحرارة تدريجيا خلال الأيام المقبلة لتصل لـ48 درجة، ويبحث الكثيرون من قاطني وزائري المحافظة الجنوبية أسوان، خلال هذه الساعات عن درجات الحرارة اليوم في أسوان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث، بعدما وصلت درجة الحرارة العظمى لـ47 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل لـ11 كيلو متر في الساعة.

درجات الحرارة اليوم في أسوان العظمى والصغرى

وتستعرض «الوطن»، درجات الحرارة في محافظة أسوان اليوم، سواء الكبرى أو الصغرى ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

درجات الحرارة اليوم في أسوان العظمى 47

ووفق هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في أسوان، اليوم الأحد، بلغت 47 للعظمى و27 للصغرى، وتوقعت هيئة الأرصاد بأن تكون درجات الحرارة في ارتفاع ملحوظ وتدريجي خلال الأيام القادمة ، وتنشر «الوطن» درجات الحرارة المتوقعة بداية من بداية من اليوم كالآتي:

السبت: العظمى 47 والصغرى 27

الأحد: العظمى 48 والصغرى 30

الاثنين: 45 العظمى والصغرى 28

الثلاثاء: العظمى 41 والصغرى 26

الأربعاء: العظمى 41 والصغرى 26

الخميس: العظمى 41 والصغرى 25

الجمعة: 45 العظمى 28 للصغرى

درجات الحرارة اليوم في أسوان.. طقس حار

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الارتفاع في درجات الحرارة اليوم في أسوان، والطقس الحار خاصة في محافظات الصعيد كأسوان، حيث بلغت درجات الحرارة في أسوان 47 بمراكزها الـ5 «أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو»، وسترتفع درجات الحرارة تدريجيا خلال الأيام المقبلة، ما أدى لعزوف المواطنين عن الخروج في الشوارع إلا للضرورة، بينما توقعت أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 38 درجة.