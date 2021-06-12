استعرضت وزارة الصحة والسكان كيفية تسجيل المسافرين للحصول على لقاح كورونا، وأوضحت وزارة الصحة والسكان الخطوات الكاملة، مشيرة في منشور توعوي لها أن المواطن المسافر لأي دولة بالخارج عليه التسجيل من خلال موقع لقاح كورونا ثم أخذ رقم الطلب والذهاب إلى مراكز التطعيم الدولي للمسافرين، وقالت إن الوزارة خصصت 179 مراكز تطعيم لقاح كورونا للمسافرين على مستوى محافظات الجمهورية، ويستعرض «الوطن» في هذا التقرير كيف يسجل المسافرين للحصول على لقاح كورونا؟

كيف يسجل المسافرون للحصول على لقاح كورونا؟.. الخطوات الكاملة

أولا: على المواطن المسافر عليه الدخول على موقع لقاح كورونا من خلال هذا الرابط

- ثم تظهر خانة لابد من إدخال الاسم الرباعي بشكل سليم.

- ثم إدخال السن والتاريخ المرضي.

- وإدخال المنطقة المحددة لتلقي اللقاح.

- وكذلك تقوم بتسجيل رقم الهاتف المحمول، قبل أن يستقبل الشخص المسجل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه.

- وتدوين الكود في الخانة المحددة.

- ثم استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي اختياريا.

- وتحميل أي شهادات مرضية للمواطن.

- قم باستكمال البيانات حتى يحصل على رقم الطلب الخاص بالحصول على اللقاح.

- ومن المقرر أن يصل رقم طلب حجز اللقاح في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول.

وحددت وزارة الصحة والسكان أبرز مراكز التطعيم الدولي للمسافرين وجاءت كالتالي:

- مركز تطعيم المسافرين بالمطارالقاهرة والقائم في 32 شارع الحجاز أمام محكمة مصر الجديدة.

- مركز تطعيم المسافرين النزهة والقائم في 10 ش الجمهورية بفندق الكونتيننتال.

- مركز تطعيم المسافرين الكونتننتال والقائم في 7 شارع رضا باشا أمام مستشفى المنيرة.

- مركز تطعيم المسافرين بالمبتديان والقائم في مجمع المصالح الحكومية بالجيزة.

- مركز التطعيم بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة.

- مركز تطعيم المسافرين بالإسكندرية، الحجر الصحي بميناء الإسكندرية.

- مركز تطعيم المسافرين بورسعيد، مبنى الحجر الصحي بورسعيد.

- مركز تطعيم المسافرين السويس بمبنى الحجر الصحي ببورتوفيق بالسويس.

- مركز تطعيم المسافرين البحر الأحمر بمكتب صحة الغردقة خلف المستشفي العام.

- مركز تطعيم المسافرين الأقصر بالحجر الصحي بمطار الأقصر.

- مركز تطعيم المسافرين أسوان بميناء السد العالي شرق أسوان.

- مركز تطعيم المسافرين أسيوط بمكتب صحة أسيوط أول.

- مركز تطعيم المسافرين دمياط بمبني الحجر صحي بدمياط.

- مركز تطعيم المسافرين شمال سيناء بمكتب صحة الطور وإدارة الحجر الصحي بالعريش.