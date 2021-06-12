«المخدرات بالسيارة والممنوع بالصيدلية».. ضبط 40 ألف قرص مخدر بالمنصورة

تمكنت حملات تفتيشية مكثفة على صيدليات المنصورة، من التفتيش الصيدلي بالإدارة العامة لمرافقة حملة من مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط أكثر من 40 ألف قرص أدوية مخدرة وجدول ثاني و150 قطرة مجهولة المصدر.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئاسة الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بضبط سوق الدواء المصري، والتصدي لمروجي المخدرات من فئة قليلة من ضعاف النفوس من الصيادلة.

ووجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالمديرية، لتشديد الرقابة على سوق الدواء وردع المخالفين.

ضبط 20 قرص ترامادول داخل سيارة صيدلي

وأكد مكي، تشكيل لجنة من التفتيش الصيدلي بالإدارة العامة لمرافقة حملة من مباحث المخدرات بالمحافظة، وبناءً عن التحريات تم المرور على إحدى الصيدليات بالمنصورة، وبتفتيش سيارة الصيدلي تم العثور على 200 قرص من عقار الترامادول تامول 225 مجم، وهو صنف جواهر مخدرة ملحق بقانون مكافحة المخدرات 182 لسنة 1960، فضلًا عن كونه صنف مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة المصرية.

ضبط 15 صنف أقراص مخدرة داخل الصيدلية

وأضاف مكي، في تصريحات صحفية، أنه تم العثور داخل الصيدلية علي عدد 15 صنف أقراص جدول تاني بإجمالي (4300) عبوة أدوية مؤثرة علي الحالة النفسية وهي مجهولة المصدر بدون فواتير مخالفة للقرار 172 لسنة 1960، و 20 امبول جدول تاني بدون فواتير، و(150) عبوة قطرة مجهولة المصدر مخالفة لقرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994.

القبص على المتهمين

وأشار إلى أنه تم القبض على المتهمين على ذمة القضية والتحفظ علي جميع المضبوطات بمعرفة رجال مكافحة المخدرات، وتحريز الأصناف، وعمل المحاضر اللازمة؛ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

وشدد على جميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على المؤسسات الطبية ومنافذ تداول الأدوية ومتابعة الاشتراطات والضوابط والتصدي لكافة أنواع الغش والتهريب والاتجار غير القانونية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.