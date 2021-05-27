بنك ناصر: صرف 73 مليون و500 ألف جنيه لمستحقى النفقة خلال إبريل

قال هشام وحيد، مدير عام الإدارة العامة للنفقة، ببنك ناصر الإجتماعى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم صرف 73 مليون و500 ألف جنيه خلال شهر إبريل الماضي لنحو421 ألف و519 مستحق، وفقًا لأحكام قضائية، موضحا أن صرف النفقة يتم من خلال البنك.

وأكدت وزارة التضامن الإجتماعى، أن مهام بنك ناصر فيما يتعلق بصرف النفقة، هو تولى صرف النفقة حال امتناع الملزم بها من دفعها، حيث تكون حالات الدفع إلى الزوجة أو الأبناء والوالدين.

وأشارت وزارة التضامن، إلى أن صرف النفقة يكون متاحا، في أكثر من 96 فرعا، فضلا عن الصرف عن طريق بطاقات الصراف الآلي ATM سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، فضلا عن إتاحة الصرف من خلال منافذ شركة فوري، بما يُسهم في تخفيف التزاحم والتكدس داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

خطوات صرف النفقة من بنك ناصر

وضع بنك ناصر عدة خطوات للحصول على خدمة صرف النفقة، بنحو:

- الأرقام التأمينية للمستفيدين والمحكوم ضده.

- صورة ضوئية من وثيقة الزواج.

- تتقدم المستفيدة من الخدمة بالصيغة التنفيذية للحكم المراد تنفيذه، وإعلان قانوني حديث، وشهادة بخاتم الشعار.

- شهادة رسمية من المحكمة المختصة بما يفيد استئناف الحكم من عدمه، وحال استئنافه يقدم صورة رسمية من الحكم، شرط ألا يكون قام بتعديل الحكم الابتدائي.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمنفذ لصالحها.

- صور ضوئية من شهادة ميلاد للأبناء.

- توكيل رسمي عام «قضايا» باسم رئيس مجلس الإدارة.

- بعد أن تتحصل المحكوم لصالحها علي الأوراق المطلوبة تتوجه لأقرب فرع من فروع البنك الأقرب إليها.

وأوضح بنك ناصر، أن صندوق الأسرة، منتشر بكافة محافظات الجمهورية.