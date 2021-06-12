إنشاء منصة لتسهيل الاستثمار في أسواق المال بين مصر وأفريقيا: 7 بورصات

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إنه يجرى العمل على إنشاء منصة للبورصات الأفريقية من أجل التسهيل على المستثمرين في مصر ودول القارة للاستثمار في أسواق المال المختلفة.

وأضاف «فريد»، خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا، أن المنصة تضم الآن 7 بورصات من دول أفريقية مختلفة لتيسير التداول فيما يتعلق بالاستثمار بالأوراق المالية عبر البلاد المختلفة بين مصر وجنوب أفريقيا.

وأشار رئيس البورصة، إلى أن أسواق المالية تعتبر الوسيلة الأسرع لزيادة الاستثمارات عبر الحدود والتعرف على البلاد المعنية والاستثمارات المتاحة.

وأكد «فريد» خلال كلمته على أن زيادة الاستمثارات في أسواق المال المختلفة هي نقطة البداية لفتح الاستثمارات بين الدول المعنية.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يوم أمس الجمعة، منتدى وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري بشرم الشيخ، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم السيد وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، و فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «WAIPA»، ومفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، وكبار رجال الأعمال المصريين أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الأفريقي.