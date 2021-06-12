«الداخلية» تحصّل 661 ألف جنيه غرامة كمامة خلال 24 ساعة

خلصت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، إلى ضبط 13324 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ13235 شخصًا المقدرة بـ661,750 جنيه، وتحرير محاضر لـ89 شخصًا لم يسددوا الغرامة.

وتمّ تحرير 1103 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 246 قضية في مجال منع تداول «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 1839 «شيشة».