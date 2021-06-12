التقديم غدا.. «الزراعة» تعلن عن حاجتها لـ900 موظف في هذه التخصصات

قال الدكتور السعيد حماد، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه في إطار تنفيذ الوزارة للمشروع القومي لتطوير الري في 3.5 مليون فدان، فإن الجهاز أعلن عن طلبه للعديد من الوظائف لجميع المؤهلات وبدون مؤهل وذلك عن طريق النقل أو الندب، وذلك للتقديم بداية من غدا وحتى 21 يونيو الجاري.

أوضح حماد لـ«الوطن»، أن جميع الطلبات تقدم باسم رئيس مجلس إدارة الهيئة بمقر المنطقة في المحافظة، والمستندات المطلوبة في جميع الوظائف وهي بيان حالة وظيفية موضحا به أن المذكور من ضمن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، صورة بطاقة الرقم القومي، بيان آخر نموذج مرتب.

أما الوظائف المطلوبة فهي كالتالي:

1- 33 مهندس ميكانيكي

وذلك في محافظات «الإسكندرية- النوبارية –البحيرة- كفر الشيخ – الغربية- المنوفية –القليوبية – الدقهلية – الشرقية – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – العريش – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- الديوان العام».

أما شروطها فهي خمس سنوات الخبرة سنوات، وبكالوريوس هندسة ميكانيكية.

2- 97 مهندس أخصائي زراعي

ضمن الوظائف التخصصية لوظائف الزراعة والعلوم بالمحافظات «الإسكندرية- مرسى مطروح- النوبارية –البحيرة- كفر الشيخ – الغربية- المنوفية –القليوبية – دمياط- الدقهلية – الشرقية – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – العريش – الجيزة- الفيوم – بني سويف- المنيا – أسيوط – الوادي الجديد- سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- الديوان العام»، وشروطها خمس سنوات خبرة، المؤهل بكالوريوس زراعة.

3- 5 وظائف لمهندس كهرباء

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الإدارة العامة للهندسة المدنية «الديوان العام».

الشروط: سنوات الخبرة خمس سنوات، المؤهل بكالوريوس هندسة كهربائية، عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 2 .

4- 10 أخصائين تشغيل حاسب آلي

الشروط: سنوات الخبرة خمس سنوات، بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية.

5- 8 مهندسين مدنيين «كفر الشيخ- الديوان العام»

الشروط: سنوات الخبرة خمس سنوات، المؤهل بكالوريوس هندسة مدنية.

6- 25 محاسبا في محافظات «الإسكندرية – مرسى مطروح- كفر الشيخ – الغربية – دمياط – بورسعيد – الجيزة- الديوان العام».

الشروط:

سنوات الخبرة خمس سنوات، المؤهل بكالوريوس تجارة.

7- 27 فني هندسي

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الإدارة العامة للهندسة الميكانيكية «الإسكندرية – النوبارية- كفر الشيخ – الغربية – الدقهلية – الشرقية – الإسماعيلية- بورسعيد».

الشروط: سنوات الخبرة خمس سنوات، المؤهل دبلوم صنايع.

8- 100 سائق جرار في محافظات «الإسكندرية – مرسى مطروح- النوبارية – البحيرة- كفر الشيخ – الغربية – المنوفية – القليوبية – دمياط -الدقهلية – الشرقية – الإسماعيلية- بورسعيد – العريش – الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان».

الشروط: سنوات الخبرة خمس سنوات، المؤهل رخصة قيادة .

9- 79 سائق حفار في محافظات «الإسكندرية – مرسى مطروح- النوبارية – البحيرة- كفر الشيخ – الغربية – المنوفية – القليوبية – دمياط -الدقهلية – الشرقية – الإسماعيلية- بورسعيد – العريش – الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان».

الشروط: سنوات الخبرة خمس سنوات، المؤهل رخصة قيادة.

10- 37 سائق لودر تقع في محافظات «الإسكندرية – مرسى مطروح- البحيرة - كفر الشيخ – الغربية – المنوفية – القليوبية – دمياط -الدقهلية – الشرقية – الإسماعيلية- العريش – الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان» .

الشروط: سنوات الخبرة خمس سنوات، المؤهل رخصة قيادة.

11- 8 سائقين بلدوزر

تقع في محافظات «الإسكندرية – مرسى مطروح- البحيرة- كفر الشيخ – الغربية – المنوفية – القليوبية – دمياط -الدقهلية – الشرقية – الإسماعيلية- العريش – الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان».

الشروط: سنوات الخبرة خمس سنوات، المؤهل رخصة قيادة.

12- 57 سائق سيارة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الإدارة العامة للهندسة الميكانيكية «الإسكندرية – النوبارية- البحيرة- كفر الشيخ – الغربية – المنوفية – القليوبية – دمياط -الدقهلية – الشرقية – الإسماعيلية- العريش – الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – أسوان – الديوان العام».

الشروط: سنوات الخبرة خمس سنوات، المؤهل رخصة قيادة .

13- 58 ميكانيكي

في محافظات « الإسكندرية – مرسى مطروح -النوباريه- البحيره- كفر الشيخ – الغربية – القليوبية – دمياط -الدقهلية – الشرقية – الإسماعيلية- العريش – الجيزة – الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا- اسوان – الأقصر».

الشروط: سنوات الخبرة خمس سنوات، المؤهل محو الأمية.

14- 58 ميكانيكي سيارات

بمحافظات «الإسكندريه – مرسى مطروح -النوبارية- البحيرة- كفر الشيخ – الغربية – القليوبية – دمياط -الدقهلية – الشرقية – الإسماعيلية - العريش – الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا- أسوان – الأقصر».

الشروط: سنوات الخبرة خمس سنوات، المؤهل محو الأمية.

15- ميكانيكي عفشة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الإدارة العامة للهندسة الميكانيكية بالمحافظات «النوبارية – كفر الشيخ – سوهاج».

الشروط: سنوات الخبرة خمس سنوات، المؤهل محو الأمية، عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 3.

16- 38 كهربائي سيارات

في محافظات الإسكندرية – مرسى مطروح -النوبارية- البحيرة- كفر الشيخ – الغربية – القليوبية – دمياط -الدقهلية – الشرقية – الإسماعيلية - العريش – الجيزة – بني سويف – أسيوط – سوهاج – أسوان – الأقصر- بورسعيد- الجيزة.

الشروط: سنوات الخبرة خمس سنوات، المؤهل محو الأمية.

17- عامل حراسة

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف الادارة العامة للامن بالمحافظات: الإسكندرية – مرسى مطروح- النوبارية- البحيره- كفر الشيخ – الغربية – المنوفية- القليوبية – دمياط -الدقهلية – الشرقية – الإسماعيلية – السويس- العريش – المنيا- بني سويف – أسيوط – سوهاج – أسوان – الأقصر- بورسعيد – الوادي الجديد – قنا – الديوان العام.

18- حداد

للعمل بالجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي عن طريق النقل أو الندب) بمحافظات الاسكندريه – النوباريه- الغربيه- الدقهليه – الشرقيه– المنيا- بنى سويف – اسوان – الاقصر- بورسعيد – الجيزه.

19- 23 عامل كاوتش للعمل بالجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي

(عن طريق النقل أو الندب) في محافظات الاسكندريه – البحيره – كفرالشيخ – القليوبيه- الدقهليه – الشرقيه– الاسماعيليه- بنى سويف – اسوان –- بورسعيد – الجيزه – اسيوط – سوهاج – قنا.

20- الوظيفة سمكري سيارات للعمل بالجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب في محافظات –النوباريه- البحيره – كفرالشيخ–المنوفيه- الدقهليه – الشرقيه–بنى سويف – الوادى الجديد-الاقصر- اسوان –- بورسعيد – الجيزه – اسيوط – سوهاج – قنا).

21- 9 عمال دوكو للعمل بالجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب) وذلك في محافظات (الاسكندريه – النوباريه – كفرالشيخ- الدقهليه – الشرقيه – بنى سويف – سوهاج.

22- 13 خراط ولحام جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب للعمل بالادارة العامة للهندسة الميكانيكية بالمحافظات {الاسكندريه – كفرالشيخ– الغربيه – القليوبيه – دمياط- الشرقيه– الوادي الجديد – السويس- الجيزه.

23- 54 عامل خدمات للعمل بالجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب للعمل بمحافظات البحيرة – كفرالشيخ– المنوفيه – القلوبيه – دمياط – الاسماعيليه – السويس – بورسعيد – المنيا- الوادى الجديد- الاقصر – الديوان العام.

24- كهربائي مباني للعمل بالجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب).

25- صراف جهة العمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بمحافظة بورسعيد.

26- ثلاث محامين.

للعمل بالجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب بمحافظات الإسكندرية– النوبارية- البحيرة – كفرالشيخ – المنوفية - الدقهلية – الشرقية – بني سويف – الوادي الجديد- الأقصر- أسوان –- بورسعيد – الجيزة – أسيوط – سوهاج – قنا).

المستندات المطلوبة:

بيان حالة وظيفية موضحا به أن المذكور من ضمن العاملين الخاضعين، لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 صورة بطاقة الرقم القومي – بيان آخر نموذج مرتب.

27- 24 كاتب شؤون عاملين للعمل بالجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي عن طريق النقل أو الندب في محافظات (الإسكندرية– مرسى مطروح- النوبارية – البحيرة – السويس – بورسعيد – الديوان العام – قنا).

28- 12 فني زراعي للعمل بالجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب) بمحافظات البحيره – السويس – بور سعيد- الاسماعيلية.