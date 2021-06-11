الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة الزراعة (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 42، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 4 وحتى 10 يونيو الجاري، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وأصدر المركز ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال الفترة نفسها، بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وأشار الحصاد الأسبوعي للوزارة إلى الاجتماع الذي عقده وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتعاون الدولي، والتنمية المحلية والزراعة والتضامن الاجتماعي، بمقر وزارة التعاون الدولي، لمناقشة تعزيز الجهود التي تقوم بها الدولة للاستثمار في رأس المال البشري، من خلال مشروعات دعم المجتمعات والمرأة الريفية، التي تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين في الريف المصري، بالتعاون مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وكيفية تحقيق التكامل مع المبادرة الرئاسية للتنمية الريفية «حياة كريمة».

كما أشار إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، قد ترأسا اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة كل التفاصيل الخاصة بمشروع التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث بالأراضى القديمة، بحضور كل من نائب محافظ البنك المركزي وممثلي وزارات الري والزراعة والداخلية والمالية والتنمية المحلية والرقابة الإدارية والبنك الأهلي المصري وبنك الائتمان الزراعي، فضلا عن الاجتماع الذي عقده السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارتين بهدف تطوير قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي باستخدام أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الملخص الأسبوعي للوزارة أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد استقبل وفدا رفيع المستوي من هيئة الغذاء والدواء ووزارة البيئة والزراعة والمياه السعودية، لاستكمال مباحثات دخول المنتجات الزراعية المصرية إلى المملكة العربية السعودية.

كما قام الوفد بزيارة أقسام المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة للأغذية، ضمن زيارة الوفد لمصر لمناقشة صادرات مصر الغذائية إلى السعودية.

وخلال اجتماع مجلس إدارة مركز بحوث الصحراء، والذي عقد خلال هذا الأسبوع، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود الدولة حاليا في خطة طموحة للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الصحراوية من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها وايضا المياه الجوفية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

كما افتتح وزير الزراعة بمركز بحوث الصحراء معمل تطبيقات النانوتكنولوجي فى امراض النبات وذلك بحضور الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء وقيادات وأعضاء مجلس إدارة المركز والفريق البحثي للمعمل، كما افتتح صوبة إنتاج فسائل النخيل الناتجة من تقنية زراعة الأنسجة ضمن أنشطة البرنامج البحثي "تطوير نظام للإنتاج التجاري والتحسين الوراثي لبعض أصناف النخيل" والممول من مركز بحوث الصحراء ضمن مشاركة المركز في المشروع القومي والمبادرة الرئاسية لزراعة مليون ونصف المليون نخلة بتوفير فسائل نخيل متأقلمة وخالية من الأمراض والآفات.

كما شهد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ايضا توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز بحوث الصحراء التابع للوزارة، وشركة تنمية الريف المصرى الجديد، لاستعانة الشركة بالخدمات البحثية التي يقدمها مركز بحوث الصحراء، وخبراته في مناطق الاستصلاح الجديدة، وقع على البروتوكول الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، واللواء مهندس أح / عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد.

ونفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما أشيع مؤخرا عن ظهور بؤر جديدة من فيروس أنفلونزا الطيور، وتؤكد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يتم تكثيف حملات لجان التقصي بكل محافظات الجمهورية سواء على مزارع الطيور أو أسواق بيعها، أو مسارات الطيور المهاجرة، كإجراء احترازي للتعرف على أي أمراض وبائية تصيب الطيور.

ووافق مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو، على اعتماد مبلغ (مائة مليون جنيه) لـ 250 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالي عدد رؤوس ماشية (خمسة الاف) رأس فى جلسته الاخيرة ليصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومى للبتلو حتى الأن حوالى 4,6 مليار جنية لاكثر من 28 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 309 ألف رأس ماشية.

بينما تلقى الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، تقريرين من الدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والمهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، حول زيارة مسؤولي الادارتين إلى المنيا والإسكندرية، في إطار التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة توصيل المعلومة الارشادية للمزارعين وتقديم التوصيات الفنية لهم بشكل مباشر.

واستقبلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، هذا الأسبوع، نحو 100 متدرب من المشتركين بمنحة الزعيم جمال عبد الناصر بقاعة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية.

وكان في استقبال الحضور كل من الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، الدكتورة شيرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية، الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية والدكتور ماهر المغربي المدير التنفيذي لمشروع المزارع المصرية المشتركة.

وأطلق صندوق التأمين على الثروة الحيوانية حملة قوافل إرشادية بأسواق الماشية المنتشرة بمحافظات الجمهورية والمفتوحة، بقرارات الإدارة المحلية، وذلك لتوعية المربيين بأهمية التأمين على الماشية، والمزايا التي يمنحها الصندوق لهم.

كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إطلاق 110 قافلة بيطرية مجانية خلال 5 أشهر على مستوى محافظات الجمهورية، لعلاج أكثر من 85 ألف رأس ماشية و32 ألف طائر، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف حملات الرعاية البيطرية في جميع قرى محافظات الجمهورية، والقوافل البيطرية العلاجية المجانية، لدعم صغار المربيين، والحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر وتنميتها.

وأعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، استلام أكثر من 5 آلاف عينة من الجهات الرقابية والعملاء وإصدار شهادات بنتائج هذه العينات.

كما شارك المعمل في مؤتمر استراتجية سلامة الغذاء لقارة أفريقيا الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي لكافة الدول الأفريقية والمنظمات الدولية، التي تعمل في مجال سلامة الغذاء بمدينة نيروبي بكينيا والذي بدأت فعالياته منذ يوم 8 يونيو ويستمر حتى يوم 11 يونيو، ويمثل مركز البحوث الزراعية والمعمل خبير للمشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.