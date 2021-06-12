الدستورية العليا: استضافة اجتماع رؤساء المحاكم الإفريقية يتوج جهود مصر

قال المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية، يأتي تتويجا للدور الفاعل الذي تضطلع به مؤسسات الدولة المصرية في دعم منظومة الشراكة والتعاون مع مختلف شعوب القارة الإفريقية في شتى المجالات ومنها المجال القضائي.

وأضاف خلال كلمته في انطلاق اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية، أن مصر مهد الحضارة الإنسانية وقرارة التمدن والتسامح وملتقى الأديان ونبع الثقافة وتاريخ يربو عن 7 آلاف سنة، وهي مزدانة بريشة ماعت التي كرست مفاهيم العدل والإنصاف في ربوع الإنسانية.

وتابع: «مصر تعتز وتفخر بجذورها الإفريقية وهي رائدة تحرر واستقلال شعوب القارة السمراء التي ترتبط معهم جميعا بروابط سياسية واقتصادية مشتركة، وهي قبلة العدل والأمن والمحبة والسلام».

وأردف: «أتوجه بالشكر لكل من ساهموا في انعقاد هذا الاجتماع واستمراريته وإظهاره بصورة مشرفة تليق بقدر ضيوفنا الكرام وتتناسب مع عظمة مصر ودورها الرائد في دعم التواصل والتعاونع مع الأفارقة، وكل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المستمر لهذا الاجتماع، والذي تمثل في لقائه صبيحة هذا اليوم برؤساء الوفود المشاركين في هذا الاجتماع».