حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 12-6-2021: أمطار على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجة البحري معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم ليلا

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد في بيان صادر، أنّه يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقال الخبراء إنّه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ونوهت الأرصاد عن فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم على كافة مناطق جمهورية مصر اليوم

القاهرة 35 21

الإسكندرية 29 19

وادي النطرون 34 21

طنطا 35 21

شبين الكوم 35 21

دمنهور 34 21

بلطيم 29 20

مطروح 26 20

السلوم 26 20

سيوة 37 22

بورسعيد 29 19

دمياط 28 20

الزقازيق 35 21

المنصورة 35 21

الإسماعيلية 36 25

السويس 37 25

العريش 30 23

رفح 30 23

رأس سدر 38 25

نخل 35 22

نويبع 39 26

طابا 37 22

كاترين 33 20

الطور 37 25

شرم الشيخ 40 26

الغردقة 40 26

مرسى علم 38 25

الفيوم 38 26

بني سويف 40 26

المنيا 41 23

أسيوط 43 24

سوهاج 44 25

قنا 45 26

الأقصر 45 26

أسوان 46 27

إدفو 46 27

أبو سمبل 45 27

الوادي الجديد 45 28

شلاتين 40 26

أبو رماد 37 26

حلايب 33 27

رأس حدربة 33 26