طقس السبت.. فرص سقوط أمطار والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار اتخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف، وأن يكون الطقس حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدلًا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

جاء ذلك وفق ما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد والإعلامية دينا شرف، حالة الطقس اليوم السبت.

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ولطيفًا على السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 33 والصغرى 20.

الإسكندرية العظمى 28 الصغرى 20.

مرسى مطروح العظمى 27 والصغرى 18.

سيوة العظمى 36 والصغرى 19.

بورسعيد العظمى 28 والصغرى 21.

دمياط العظمى 28 والصغرى 21.

الإسماعيلية 33 والصغرى 19.

السويس العظمى 33 والصغرى 20.

العريش العظمى 28 والصغرى 19.

طابا العظمى 35 والصغرى 22.

سانت كاترين العظمى 31 والصغرى 20.

شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 26.

الغردقة العظمى 38 والصغرى 25.

الفيوم العظمى 35 والصغرى 22.

بني سويف العظمى 35 والصغرى 22.

المنيا العظمى 36 والصغرى 22.