أول رد من «الغرف التجارية» على فيديو إلقاء الطماطم في المصارف: «مزيف»

قال خاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الفيديوهات المتداولة على شبكة التواصل الاجتماعي، والتي يظهر فيها مزارعون يلقون الطماطم في المصارف، «مزيفة».

وقال «النجيب»، إن العام الجاري لم يشهد أي مشكلة في محصول الطماطم، ولم تكن أسعاره متدنية، بل متوسطة، مضيفًا «المزارع والتاجر الكل كسبان».

وأشار إلى وجود مصانع للتصنيع الغذائي، وكذلك تجفيف الطماطم، ومن ثم لا يوجد أي مبرر يستدعي رمي الطماطم فى المصارف، لافتًا إلى أن مصر تعد أكبر دولة متخصصة في تجفيف الطماطم على مستوى العالم.

ونفى نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة حدوث خسائر مادية للمزارعين والمنتجين من محصول الطماطم، وذلك وفقًا للأسعار المتوسطة التي تباع بها، «المواطن بيحصل عليها بسعر مناسب، والأسواق خالية من الاحتكار، حيث يباع قفص الطماطم بـ40 إلى 70 جنيهًا، ويتكلف الفدان من 35 حتى 45 ألف جنيه، ويطرح الفدان من 1000 إلى 1600 ألف قفص، حسب الإنتاجية»، مشيرًا إلى أن هناك استقرار دائم في أسعار الطماطم قرابة سنة.

وشدد «النجيب، على أنه لا يوجد منتج يتم تداوله في الأسواق، إلا من خلال التنسيق مع وزارة الزراعة.

في سياق آخر، كشف «النجيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أن شعبة الخضر والفاكهة تشارك في مسروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تم الاتفاق مع مجلس الوزراء خلال فترة 6 أشهر من دخول كل القرى والنجوع الخاصة بالمبادرة وتحديد ما تحتاجه من أسواق ومصانع، مع تحديد الميزة النسبية لكل محافظة وقرية تابعة لها، تمهيدًا لإنشاء محطات ومصانع تعبئة وتغليف بها، للتصدير إلى الخارج.