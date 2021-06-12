رئيس البرلمان: اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية علامة مضيئة

قال المستشار الدكتور حنفي علي الجبالي، رئيس مجلس النواب، إن اجتماع القاهرة لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية أصبح من علامات التعاون الإفريقي القضائي المضيئة، إذ كشفت تجربة السنوات الأربع الماضية في التفاعل من خلال اجتماع القاهرة للقضاة الأفارقة عن إدراك واعٍ لقادة العمل القضائي الإفريقي لأهمية العمل القضائية المشترك على مستوى القارة الإفريقية، كما أكدت التجربة جدارة هذا التجمع الفريد في تضفير العمل القضائي الإفريقي من خلال تقريب وجهات النظر المختلفة تجاه قضايا العدالة.

وأضاف الجبالي خلال كلمة بانطلاق اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية: «في هذا الاجتماع نطالع القضايا التي طُرحت للنقاش عبر السنوات الأربع المنقضية، وهنيئا لنا بالإنجاز الذي حققه اجتماع القاهرة، إذ أحال النظرة إلى إفريقيا من كونها قارة وليدة إلى كونها قارة واعدة وفردوسا مفقودا أعيد اكتشافه».

وتابع رئيس مجلس النواب: «لقد شرفت بترؤس المحكمة الدستورية العليا منذ عامين وأعتز أنها خلالها تعاوننا معكم بتدشين منصة رقمية تشمل موقعا إلكترونيا من هذا التجمع، وها هو ذا الموقع يولد عملاقا يضم بين دفتيه العديد من المشاركات القانونية المتنوعة من أحكام وأبحاث وأوراق عمل مختلفة يستطيع من خلاله المطالع أن يكون تصورا طيبا لمستوى العمل القانوني والقضائي».

وأوضح: «وفي نهاية كلمتي لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لحضراتكم جميعا على إيمانكم الصادق بنجاح وأهمية هذا الإنجاز القاري المشترك وحرصكم المثمن على المشاركة به رغم الظروف الصحية المخيفة التي تضرب العالم أجمع».