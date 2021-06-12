مطور زراعي: شبكة الطرق الجديدة دعمت القطاع.. والعوائد تصل لـ 25% سنويا

قال المهندس عادل زيدان، الخبير والمطور الزراعي، إن القطاع الزراعي أهم القطاعات التي استفادت من خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية، والتي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن القطاع استفاد من المشروع القومي للطرق، والتي سهلت الوصول إلى المزارع ونقل المستلزمات الزراعية وحفر الآبار وتركيب شبكات لاستصلاح مزيد من الأراضي الجديدة، وكذلك نقل المنتجات الزراعية للأسواق المحلية ومواني التصدير.

تبني رئاسي لتطوير القطاع الزراعي المصري

أضاف «زيدان» في حوار لبرنامج «بيوتنا»، على شاشة «دريم»، أن الرئيس يتبني تمويل المشروعات الزراعية من خلال مبادرة التمويل البنكية ذات الـ200 مليار جنيه، وقد استفاد القطاع منذ تولي الرئيس من خلال عدة مشروعات، منها مشروع الـ1.5 مليون فدان، والذي سيوفر فرص عمل جديدة، بإشراف شركة الريف المصري، والتي تدعم صغار المستثمرين والشباب وكذلك المستثمرين.

مشروعات قومية لتعويض نقص الرقعة الزراعية

وأوضح أن هناك أيضاً مشروع الدلتا الجديدة لتعويض النقص في الأراضي نتيجة البناء على الأرض الزراعية، والرئيس يعمل على تطوير الريف المصري القديم وإنشاء ريف جديد، علماً أن مشروع الدلتا الجديدة يضم 2 مليون فدان، وأيضاً هناك مشروع الصوبة الزراعية والذي وفر منتجات للسوق المحلية بأسعار زهيدة.

فرص عمل وعملة صعبة

ولفت إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي يوفر فرص عمل ويجلب عملة صعبة من الخارج نتيجة تصدير المنتجات الزراعية، ويحقق عوائد كبيرة مقارنة بالاستثمار في القطاعات الأخرى، تصل 25% سنوياً، والدولة ساهمت في حل مشكلات وضع اليد وعدم إهدار العقود، وبالتالي هذه الظواهر انتهت تماماً، ويمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري.