منصة «التضامن الاجتماعي» تتواصل مع أسر «تكافل» برسائل محمول مجانية

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، في استخدام منصتها التفاعلية المجانية «1442» في قياس مدى معرفة الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، بأساليب التربية الإيجابية للأطفال في المراحل العمرية المختلفة، عبر أسئلة استقصاء مقننة وضعها متخصصون في التربية الإيجابية، تجيب عنها الأسر التي تلقت دورات تدريبية حول هذه الأساليب بمساعدة الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المنصة التفاعلية المجانية «1442» التي أطلقتها الوزارة عام 2020، تهدف إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات مجانا في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وتقوم على تبادل الحوار المكتوب بين الوزارة والمواطنين، عبر تقنية الرسائل المجانية القصيرة للهاتف المحمول، على رقم 1442، وستمتد تقنياتها لتشمل الخدمات الصوتية وخدمات الواتس آب بيزنس قريبا.

وأسست الوزارة عددا من المنظومات «الحوارات» الإلكترونية للتواصل التفاعلي بين الوزارة والمواطنين، وأيضًا بين الوزارة ومقدمي الخدمات من العاملين بالمديريات والإدارات والوحدات الاجتماعية والرائدات المجتمعيات ومكلفات الخدمة العامة والمتطوعين، لتكليفهم بالمهام التي تستهدفها الوزارة ومتابعة تنفيذ هذه التكليفات.

وتولي الوزارة أهمية كبيرة لاستخدام تطبيقات المنصة في جميع برامج وخدمات الوزارة، التزامًا برؤية الدولة في رقمنة الخدمات، واستخدام البيانات والمعلومات في تطوير الخدمات وإتاحتها بأعلى جودة ممكنة، وفي متابعة حصول المواطنين عليها.

من جهته، أكد الدكتور مجدي الحناوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للربط الشبكي، ومدير مشروع منصة التواصل التفاعلي، تدريب الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة بالوزارة، على استخدام المنصة في تسجيل حضور الأسر المستفيدة من دورات التوعية بأساليب التربية الإيجابية، وهي الدورات التي يطبقها برنامج وعي للتربية المجتمعية بالوزارة؛ لنشر الوعي بالمعلومات الصحية والتغذوية والتربوية السليمة، بين الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة على مستوى الجمهورية.

يشار إلى أنه تم إدخال بيانات جميع العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي على المنصة التفاعلية، وكذلك بيانات الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة، بحيث يشارك العامل نفسه في إدخال بياناته إلى المنصة، عبر رسائل مجانية قصيرة بين هواتفهم المحمولة والمنصة.

كما استخدمت منصة 1442 في مسابقة أطلقتها الوزارة قبل شهور لنشر الوعي بكيفية مواجهة فيروس كورونا، من خلال إرسال الاجابات برسائل قصيرة مجانية إلى رقم 1442، تبدأ برسالة «شارك»، ليبدأ الحوار التفاعلي بين المنصة والمتسابق.