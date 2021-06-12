«التضامن»: نسعى لتمكين الأطفال بلا مأوى الاقتصادي ودمجهم بالمجتمع

قال حسني يوسف مدير المشروع القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي، إن البرنامج هو أحد البرامج الرئاسية التي أطلقها رئيس الجمهورية من أجل تنفيذ تدخلات سريعة وفورية للتعامل مع هذه الظاهرة، حيث تم إجراء 2014 مسحًا على مستوى الجمهورية أظهرت وجود 16019 طفل بلا مأوى، ويتركز 12 ألف طفل منهم في 10 محافظات وهي؛ «القاهرة، الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، المنوفية، الشرقية، الإسكندرية، والسويس»، من أجل دمج وتمكين الأطفال اقتصاديا في المجتمع.

وأضاف يوسف، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام الدين حسين وإيمان منصور، أن هناك فارق بين الطفل بلا مأوى أو الكبير بلا مأوى والمواطنين الموجودين في الشارع، فالطفل بلا مأوى هو الذي لا مأوى له، فلا أسرة له أو مكان يقيم فيه، أما المواطن بالشارع فهو قد يكون متسولا أو يمتهن مهنة معينة ويرجع بعد انتهاء عمله يوميا إلى أسرته.

وتابع أن البرنامج بدأ يعمل بدعم من صندوق تحيا مصر، بتمويل قدره 164 مليون جنيه مصري، منهم 114 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، و50 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي، موضحًا أن هذا البرنامج تم اطلاقه كانت خبرات في منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وقادت الوزارة هذه الخبرات، فتحددت عدة مكونات، أهمها الوحدات المتنقلة، حيث تم تدشين 17 وحدة متنقلة بمواصفات معينة لجذب أطفال الشوارع، ويستهدف العاملون في هذه الفرق بناء جسور ثقة مع الأطفال.

وأوضح أن فرق التدخل السريع في الوزارة تغطي كل محافظات الجمهورية، أما البرنامج القومي فهو يعمل في 10 محافظات منذ عام 2017 وبعدها بعامين بدأ يعمل في 4 محافظات أخرى.