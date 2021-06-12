«الزراعة» و«الفاو» يسلمان شهادات التدريب على أخصائي المتابعة والتقييم

وزع الدكتور محمد زكريا مساعد وزير الزراعة للشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، اليوم، شهادات التدريب على أخصائي المتابعة والتقييم بالقطاعات المختلفة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

رافق مساعد وزير الزراعة، الدكتور نصر الدين الحاج ممثل منظمة الأغذية والزراعة بجمهورية مصر العربية، الدكتور محمد الأنصاري منظمة الأغذية والزراعة، الدكتور شعبان سالم رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة، وعدد من قيادات الوزارة.

وقال زكريا، إنه طبقًا لتكليفات وزير الزراعة نحو أهمية وجود منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم، تم بالتعاون مع FAO تصميم وتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية؛ لإعداد مدربين ةأخصائيين مؤهلين لمتابعة وتقييم برامج ومشروعات الاستراتيجية.

كما تم تنفيذ تلك البرامج بداية من شهر ديسمبر 2020، وذلك ببرنامج لإعداد مدربين وطنيين 18 مدربًا على المبادئ والاْسس الحديثة؛ للمتابعة والتقييم والقدرة على تدريب الكوادر والاخصائيين بالبرامج ومشروعات الاستراتيجية.

كما استتبع ذلك البرنامج 5 برامج تدريبية لإعداد أخصائي المتابعة والتقييم ممثلين لجميع قطاعات ومشروعات وزارة الزراعة، بإجمالي 81 متدربًا لتكوين النواة الأساسية في منظومة المتابعة والتقييم.

وأشاد مساعد الوزير، بتوجيهات وزير الزراعة، مؤكدا أنها لأول مرة تلتزم الوزارة في بناء ووضع منظومة متكاملة باتباع الآليات الحديثة؛ لمتابعة وتقييم آداء 10 برامج و37 مشروعًا، والتي تمثل محاور استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، فضلًا عن أهمية وضع التكيف مع تغير المناخ وتحليل المخاطر في قطاع الزراعة موضع الاهتمام.

من جهته، قال الدكتور شعبان سالم رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، إنه تم بالتوازي انشاء وحدة بقطاع الشؤون الاقتصادية منوطة بتنفيذ مهام المتابعة والتقييم مجهزة بأحدث الحاسبات، والمدعمة من منظمة الأغذية والزراعة، وإعداد نظام إلكتروني طبقًا لمعطيات وبرامج ومشروعات الاستراتيجية لعمل تقارير مرحلية؛ للتعرف الدقيق على إنجازات ومعوقات تنفيذ الاستراتيجية.

وأكد الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، أن منظومة المتابعة والتقييم تمثل محورًا أساسيًا ليس فقط على مستوى البرامج والمشروعات المنفذة من خلال الخطة الاستثمارية والتمويل الداخلي، بل تتطرق أيضًا إلى متابعة وتقييم المشروعات المنفذة من خلال وزارة التعاون الدولي، والمنظمات الدولية بشقيها كقروض ومنح.

يشار إلى أنه طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبروتوكول التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «FAO» متضمنًا إعداد الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة 2030 بفريق عمل متكامل برئاسة الدكتور سعد نصار مستشار وزارة الزراعة، مع أهمية تصميم وتنفيذ منظومة متكاملة لمتابعة وتقييم برامج ومشروعات الاستراتيجية، وإعداد تقارير مرحلية تعكس آليات وكفاءة الأعمال والأنشطة المنوطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.