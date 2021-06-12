تعرف على قرارات السعودية اليوم بشأن الحج والعمرة هذا العام

شرح عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية، شروط الحج 2021، حيث صدرت قرارات وزارة الحج والعمرة بالسعودية، اليوم، بشان الحج هذا العام، رسميا، حيث سيكون أداء الفريضة مقتصرا فقط على المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة، وذلك في ضوء الإجراءت الاحترازية والأجواء التي فرضها فيروس كورونا المستجد ليس على السعودية وحدها بل على العالم كله.

عادل حنفي عن شروط الحج 2021: الزائر الموجود في السعودية ليس له الحق في الحج

وأوضح «حنفي»، في بث مباشر عبر صفحة «الوطن»، أن شروط الحج 2021 متعددة، إلا أنه فيما يخص المصريين فإنه يشترط أن يكون لديه بطاقة مقيم في السعودية، ومن ثم فإن الزائرين إلى المملكة لا يحق لهم التقدم بطلب الحج هذا العام، علما أن هذه الشروط تنطبق على جميع المقيمين من مختلف الجنسيات.

وأضاف نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية أنه يشترط أولا وقبل أي شيء أن يكون عمر الراغب في أداء فريضة الحج لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد على 65 سنة، وألا يكون يعاني من أية أمراض مزمنة.

الحصول على لقاح كورونا أو التعافي من الإصابة ضمن شروط الحج 2021

وتابع بشأن شروط الحج 2021: «كما يشترط أن يكون الراغب في الحج حاصلا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، أو أن يكون متعاف من الإصابة بفيروس كورونا لكن لم يمض على إصابته 6 أشهر أيهما أقرب».

ولفت «حنفي» إلى أن كل الأمور الصحية والمعلومات التي تخص حالة المتقدم للحج من المقيمين في السعودية تكون موثقة عبر تطبيق «توكلنا»، وفي هذا الصدد فإن الموقف من طلبات الحج للمقيمين تتم بشكل إلكتروني واعتماد على المعلومات الموثقة في تطبيق «توكلنا»، منوها إلى أن تسجيل طلب الحج سيكون من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة، ومن ثم فإنه يجب العلم أن الموقع سيكون متاحا التسجيل حتى اكتمال الطلبات إلى 60 ألفا.

نصيحة للمقيمين الذين يتواجدون في مصر بشأن شروط الحج 2021

ونصح نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية المقيمن الذين لا يزالون يتواجدون في مصر بالتروي في مسألة الذهاب إلى المملكة عبر دولة ثالثة كرغبة في أداء فريضة الحج، مؤكدا على أنه يفضل عدم القيام بتلك الخطوة، حيث ستكون الأولوية للمقيمين المملكة حاليا.

وفي جانب من حديثه عن شروط الحج 2021، أكد عادل حنفي أن الأولوية كذلك ستكون للذين لم يؤدوا الحج من قبل.