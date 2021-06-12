فودة يتابع مشروع التمكين الاقتصادي والتنمية المجتمعية في سانت كاترين

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن البروتوكول الموقع بين المحافظة والمصرف المتحد الذي جرى توقيعه في الأول من يونيو 2021، تحت شعار «تجليات.. تتوارثها الأجيال»، لتمكين أهالي مدينة سانت كاترين وبالتحديد منطقة جبل التجلي، وتشغيل 350 أسرة كمرحلة أولى.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن مشروع التجلي الأعظم يسعى للتمكين الاقتصادي لأهالي مدينة سانت كاترين ومنطقة جبل التجلي، وتعزيز ريادة الأعمال لتحسين القدرة التنافسية والإنتاجية، خاصة في مجال تصنيع المنتجات الزراعية، والغذائية، والمشغولات اليدوية، التي تشتهر بها المدينة مثل: صناعة استخراج العسل الجبلي، وصناعة استخراج وعصر زيت الزيتون، وزراعة الأعشاب الطبيعية، وزراعة اللوز، وصناعة الصابون، وكذلك المشغولات اليدوية بالتطريز السيناوي الشهير وصناعة السبح.

وأكد المحافظ أن المشروع ينعكس على القيمة المضافة لتلك المنتجات، والعمل على بناء قدرات صغار المزارعين والمصنعين، وتقديم الدعم الفني والمادي لهم من خلال ورش عمل لتعليم كيفية إعداد دراسات الجدوى لهذه المشروعات، وأيضا طرق التعبئة والتغليف وفقًا للمواصفات العالمية لضمان جودة المنتج، كذلك أساليب التسويق الحديثة، فضلا عن إتاحة برامج تمويلية مختلفة، وبما يخلق مناخا اقتصاديا أكثر تنافسية.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة بجميع أجهزتها تبني سياسة الاستثمار في بناء الإنسان المصري من خلال برامج التأهيل، ورفع الكفاءة، خاصة للمرأة والشباب والتمكين الاقتصادي للحد من الفقر والبطالة.

جاء ذلك اليوم السبت خلال استقبال محافظ جنوب سيناء الدكتورة جيهان أبو حسين، رئيس قطاع إيثار للتنمية المجتمعية بالمصرف المتحد، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، لاستعراض بعض النماذج للمنتجات التي ينتجها سكان المنطقة، ومنها العسل الجبلي، وصناعة استخراج وعصر زيت الزيتون، وزراعة الأعشاب الطبيعية، و زراعة اللوز، وصناعة الصابون، والمشغولات اليدوية بالتطريز السيناوي.

وأشاد المحافظ بجهود المصرف المتحد في هذا الصدد، مؤكدًا أن المصرف يُعتبر شريكا رئيسيا في عملية تطوير وتنمية مدينة سانت كاترين والوديان المحيطة بها اقتصاديًا واجتماعيًا، إضافة إلى الاهتمام بالجانب الاجتماعي. من خلال إنشاء ملعب كرة خماسية، لتنمية وإظهار مواهب الشباب.

وأوضح أن المصرف المتحد يقدم الدعم لأهالي سانت كاترين والوديان التابعة لها، من خلال حملة «أولادنا في عنينا» ودعم مستشفى سانت كاترين، وأيضا قوافل الطعام خلال شهر رمضان، وحملة التصدي لانتشار فيروس كورونا.

ومن جانبها، قالت جيهان أبو حسين، رئيس قطاع إيثار للتنمية المجتمعية المصرف المتحد، إن مشروع «التجلي» يستهدف التمكين الاقتصادي لأهالي مدينة سانت كاترين ومنطقة جبل التجلي، بهدف تعزيز ريادة الأعمال لتحسين القدرة التنافسية والإنتاجية، خاصة في مجال تصنيع المنتجات الزراعية والغذائية والمشغولات اليدوية التي تشتهر بها هذه المنطقة مثل: صناعة استخراج العسل الجبلي وصناعة استخراج وعصر الزيت الزيتون وزراعة الأعشاب الطبيعية وزراعة اللوز وصناعة الصابون، وكذلك المشغولات اليدوية بالتطريز السيناوي الشهير وصناعة السبح من بذور شجر الزيتون بالوادي المقدس طوي ووادي الأربعين.

وأضافت جيهان أبو حسين أن مدينة سانت كاترين ومنطقة جبل التجلي بالتحديد تشتهر بالعديد من المنتجات الزراعية ذات المميزات التنافسية، خاصة وأنها تستخرج من الطبيعية، حيث ابتكر المصرف المتحد أسلوبا لتعبئة وتغليف بشكل يمزج بين الألوان الطبيعية وشعار صمم خصيصاً للمنتجات.