أسعار السمك بالغردقة.. متاحة للفقير والغني والحلقة «مزار سياحي»

يقع سوق السمك في مدينة الغردقة وسط منطقة سياحية تضم اثنين من أبرز المزارات السياحية، مسجد الميناء ومارينا الغردقة السياحي، حيث يضم السوق أشهر حلقة لبيع الأسماك، التي أصبحت مزاراً سياحياً، يمتد تاريخها لأكثر من 20 عاماً.

تعرض الحلقة كميات كبيرة من الأسماك، جميعها من أسماك البحر الأحمر، بأسعار في متناول الجميع، أرخصها سمك البلطي الذي يبلغ سعره 30 جنيهاً للكيلو، والسمك الشعور، الذي يبلغ سعره 110 جنيهات للكيلو، بينما يصل سعر الناجل إلى 130 جنيهاً للكيلو، فيما يتراوح سعر الحريد بين 60 و70 جنيهاً للكيلو.

وأذاعت «الوطن»، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بثاً مباشراً لجولتها داخل حلقة السمك بالغردقة، للتعرف على أنواع وأسعار الأسماك في البحر الأحمر.

وقال وائل جمال الدين، أحد مسؤولي سوق الأسماك بمدينة الغردقة، إن حلقة السمك في الغردقة تقع بين مزارين سياحيين، هما مسجد الميناء ومارينا الغردقة السياحي، لافتاً في حديثه لـ«الوطن» أن أسعار السمك بالغردقة متاحة للجميع، مصريين وأجانب، وفي متناول الجميع، الفقير والغني، مشيراً إلى أنه مصدر رزق لعدد كبير من المواطنين من فئات مختلفة، الصيادين والبائعين وعمال النظافة وتنظيف الأسماك وأصحاب أفران السمك وعمال النظافة وبائعي الثلج، بالإضافة إلى مصدري السمك، حيث يعتبر أكبر سوق لتصدير السمك للخارج، وخاصةً الدول العربية، ويضم جميع أنواع أسماك البحر الأحمر، الحريد والناجل والشعور والشكر والسجان، وجميعها تكون أسماك طازجة.

وعن أسعار الأسماك في حلقة الغردقة بمنطقة السقالة، فإن البلطي يُعتبر أرخصها، حيث يبلغ سعره 30 جنيهاً للكيلو، ويبلغ سعر السمك الشعور 110 جنيهات، بينما يصل سعر الناجل إلى 130 جنيهاً للكيلو، كما يتراوح سعر الحريد من 60 إلى 70 جنيهاً للكيلو، كما يتراوح سعر البوري بين 60 و70 جنيهاً للكيلو، والمحسنة من 80 إلى 100 جنيه للكيلو، بينما سجل سعر البياض انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجع سعر الكيلو إلى 80 جنيهاً، فيما سجل الكليماري سعر 150 جنيهاً، والجمبري 160 جنيهاً للكيلو.

وأشار «جمال الدين»، في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن هناك مخطط لتطوير حلقة السمك بمنطقة السقالة، خلال الفترة القادمة، خاصةً أن أعداداً كبيرة من الأفواج السياحية تزور هذه المنطقة.

ولفت إلى أن محافظ البحر الأحمر أفاد بوضع مخطط لتطوير المنطقة، بحيث يقدم جميع الخدمات اللوجستية داخل حلقة السمك وكذلك زوار المنطقة، مؤكداً أن منطقة الميناء وحلقة السمك وميدان مسجد الميناء، ستكون «قطعة من أوروبا»، بحسب وصفه، حيث سيتم التطوير على أعلى مستوى، وبكفاءة عالمية، تناسب طبيعة المنطقة، وخاصةً لموقعها بين مارينا الغردقة السياحي ومسجد الميناء الكبير.

وأوضح أن أعمال التطوير تتضمن إنشاء منطقة خدمات كاملة، داخل حلقة السمك، حتى يتم توفير الخدمة كاملة للمواطنين الوافدين عليها، مثل محال بيع الخضروات، وأفران للأسماك ومحال لتنظيفها، وتزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار للسيارات، وتجهيز أماكن لتناول الطعام داخل حلقة السمك.

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