الغضبان: محطة تسمين الماشية تستقبل 500 رأس كمرحلة أولى استعدادا للعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن محطة تسمين الماشية بمنطقة حظائر القابوطي الجديد بحي الجنوب استقبلت اليوم من ميناء بورسعيد 500 رأس ماشية، وذلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك، مؤكدا أنه سيتم استقبال أعداد كبيرة من الماشية تباعا خلال الفترة المقبلة لتوفير متطلبات المواطنين من الماشية والعجول خلال عيد الأضحى، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

محطة تسمين الماشية ببورسعيد تحقق أعلى إنتاج للحوم بمصر

وأوضح المحافظ أن محطة تسمين الماشية بجنوب بورسعيد، حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن حققت الهدف الرئيسي منها وهو الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء للمحافظة بعد تطويرها وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

تسمين الماشية تضم محطتي حظائر ووحدة إنتاج اللحوم

يشار إلى أن المشروع يتكون من محطتين إحداهما محطة (أ) وتشمل 4 حظائر والأخرى محطة (ب) وتشمل حظيرتين، فضلًا عن وحدة متكاملة لتجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها للتوزيع على المستويين المحلي والدولي ومنافذ ثابتة، وسيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة تنتشر في أنحاء المدينة.

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تفقد مجزر المحافظة بمنطقة القابوطي الجديد، لمتابعة سير العمل وانتظامه ومتابعة أعمال الذبح والتطوير ورفع الكفاءة بالمجزر وأعمال الإنشاءات الجديدة التي تتم بالمجزر، رافقه خلالها الدكتور فواد البدويهي مدير المجزر.

ووجه المحافظ، خلال جولته، بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، على العاملين والتخلص الآمن من مخلفات الذبح أولا بأول، وتكثيف أعمال النظافة بالمجازر مع غسيل العنابر بالمطهرات مع تواجد الأطباء المتخصصين بصورة دائمة داخل المجزر.