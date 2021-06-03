موعد وقفة عيد الأضحى المبارك 2021 في مصر وعدد أيام الإجازات

شهدت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، تساؤلات عديدة حول موعد وقفة عيد الأضحى المبارك 2021، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، موعد وقفة عيد الأضحى المبارك 2021، في مصر وعدد أيام أجازات عيد الأضحى 2021.

وقفة عيد الأضحى المبارك 2021

وقفة عيد الأضحى المبارك 2021، وطبقًا للحسابات الفلكية فإنه من المقرر أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021، هو موعد عيد الأضحى المبارك 2021، وبالتالي تكون وقفة عرفات 2021 يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021.

ويتزامن موعد عيد الأضحى المبارك 2021، مع يوم 10 ذو الحجة لعام 1442 هجريا، كما يتزامن موعد وقفة عيد الأضحى المبارك 2021، مع يوم 9 ذو الحجة لعام 1442 هجريًا.

عدد أيام أجازات عيد الأضحى

وعن عدد أيام أجازات عيد الأضحى 2021، فقد جرى العرف في مصر خلال السنوات الماضية منح الموظفين في الدولة إجازة، عدد أيام أجازات عيد الأضحى لمدة 5 أيام تبدا من يوم 9 ذو الحجة.

وربما تستمر عدد أيام أجازات عيد الأضحى 2021، إلى الإجازة لمدة 6 أيام على أن تبدأ يوم 19 يوليو 2021 وتنتهي في 24 يوليو 2021، لتكون بداية العودة للعمل يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.

عيد الأضحى 2021

وفي سياق موضوع موعد عيد الأضحى المبارك 2021، هناك العديد من الشعائر المرتبطة بموضوع أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021، منها شعيرة «النحر» أو «ذبح الأضحية»، حيث أن الوقت المحدد شرعًا للذبح بعد صلاة عيد الأضحى المبارك وحتى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق والذي يوافق اليوم الثالث عشر من ذي الحجة من كل عام.

وشهدت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، تساؤلات عديدة حول موعد عيد الأضحى المبارك 2021، وموعد وقفة عيد الأضحى المبارك 2021.