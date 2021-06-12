شبكتان جديدتان للطرق بمدينتي الضبعة ومرسى مطروح (صور)

انطلقت أعمال تنفيذ شبكتان جديدتان للطرق في مدينتي الضبعة ومرسى مطروح، اليوم السبت، وتابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع الرئيسية والجانبية في مدينة الضبعة، مع التأكيد على المتابعة اليومية لتنفيذ المشروعات، والإسراع في أعمال التنفيذ مع الالتزام بالمواصفات طبقاً للمخطط له بالمشروع، والتيسير على المواطنين، مع توفير الخدمات والبنية التحتية للارتقاء بالمناطق المستهدفة، خاصةً في أعمال شبكات الطرق والرصف، التي يجري تنفيذها حالياً.

رصف الشوارع الرئيسية بمدينة الضبعة

تابع العميد محمد فوزي، رئيس مركز ومدينة الضبعة، اليوم السبت، أعمال الرصف في شارع المدرسة الثانوية الصناعية حتى مزلقان الضبعة، وسط المدينة، ويُعد أحد الشوارع الرئيسية في مدينة الضبعة التي تعمل على تسيير حركة السيارات، وتدفقها على مدار اليوم، وتربط بعض الأحياء السكنية ببعضها.

رصف الحارة البطيئة بطريق مطروح إسكندرية الدولي

وفي مدينة مرسى مطروح، تسابق الشركات الزمن في تنفيذ أعمال الرصف بعدد من المناطق السكنية، ضمن شبكة طرق على أحدث مستوى، وقال رضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، إنه يجري حالياً تنفيذ أعمال رصف الحارة البطيئة يمين الطريق الدولي الساحلي بين مطروح والإسكندرية، في المسافة من الكيلو واحد وحتى الكيلو 4، وتنفيذ أعمال رصف وتوسعه شارع «الإمام مالك»، من منطقة حي «الزهور» بالكيلو 7، وحتى شارع «علم الروم».

رصف محور «الفنان علي حميدة»

وتجري أعمال رصف محور «المرحوم الفنان علي حميدة»، في منطقة «علم الروم»، وربط المقابر بـ«عزبة شندي»، بطول 500 متر، وشوارع «أبو شادي» و«عرابي»، بطول 1.5 كيلومتر، كما يجري العمل بمنطقة «حتاوة»، عند الكيلو 5، بطول 2 كيلومتر، و«سملا» بطول 400 متر، بالإضافة إلى استكمال أعمال إعادة الشيء لأصله بعدد من المناطق داخل المدينة.