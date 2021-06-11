رصف الطرق لـ110 عمارات بـ«سكن مصر».. و66 عمارة بـ«سكن لكل المصريين» بأسيوط

صرح المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال رصف الطرق وتركيب البردورات لـ 2640 وحدة (110 عمارات) بمشروع سكن مصر، و1584 وحدة سكنية (66 عمارة) بمبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين – محور منخفضي الدخل" بالحي الأول بالمدينة، مضيفاً أنه جارٍ أيضاً رصف الطريق الرئيسي المؤدي للعمارات بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 77 مليون جنيه.

وأوضح عبدالله، أنه جرى تخصيص 800 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، وجارٍ التنسيق لطرح باقي الوحدات على المواطنين، حيث إنه تم الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، والاستلام الابتدائي للعمارات.

وتابع عبدالله، موقف عدد من الخدمات التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمدينة، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ نقطة شرطة، ونقطة إطفاء، ووحدة صحية، وحضانة، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسي سعة 33 فصلاً.

وبالنسبة لمشروعات الكهرباء، أوضح رئيس الجهاز، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ محطة محولات مؤقتة جهد 66 ك.ف كحل عاجل لتغذية المدينة، وشبكة كهرباء لـ 75 عمارة بسكن مصر و 66 عمارة بـ"سكن لكل المصريين – محور منخفضي الدخل" ومـوزع كهرباء بقيمة 59 مليون جنيه.