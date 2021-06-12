أول تعليق من زكي فطين عبد الوهاب بعد إصابته بالسرطان للمرة الثانية

طمأن الفنان زكي فطين عبد الوهاب، جمهوره على حالته الصحية بعد إعلانه عن إصابته بسرطان المخ.

وقال زكي لـ«الوطن» في أول تصريح له بعد إصابته بالمرض، «أنا الحمدلله بخير وأشكر كل من اهتم وسأل عني ودعا لي، ولكني حاليا لا أحب الدخول في تفاصيل بخصوص مرضي».

إصابة زكي فطين بسرطان المخ من الدرجة الرابعة

وأعلن الفنان زكي فطين عبد الوهاب، إصابته بورم في المخ من الدرجة الرابعة، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مطالبا جمهوره وأصدقائه بالدعاء له.

وكتب زكي قائلا: «أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف إني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، آسف أني مش هرد على تليفونات، أدعولي بالشفاء».

كان الفنان فطين عبد الوهاب، أصيب من قبل بمرض سرطان الرئة، وشفى منه، وفي تصريح سابق له، قال فطين إنه تعامل مع مرض السرطان على أنه صاحبه، وأيقن أن هذا قدره الذي لا مفر منه مهما فعل، مضيفا أن لديه إيمان شديد بالله، ووقف بجانبه كثيرون خلال فترة مرضه، وعلى رأسهم أشرف زكي نقيب الممثلين.

وشارك فطين، الموسم الرمضاني الماضي من خلال «مسلسل كوفيد 25» مع الفنان يوسف الشريف.

فطين يعلن قدرته على العمل بعد شفائه من السرطان المرة الأولى

وأعلن فطين، عبر شفائه من مرض سرطان الرئة، في المرة الأولى، عبر صفحته على «فيس بوك» قائلا: «أصدقائي الأعزاء.. فيه انطباع لدى الناس والوسط الفني.. إني لم أعد قادر على العمل كممثل نظرًا لظروفي الصحية.. وأنا الحمد لله حي أرزق وصحتي عال العال.. ومستعد للعمل في أي لحظه.. ده بس عشان الناس اللي بتصطاد في الميه العكره.. إرحمونا».