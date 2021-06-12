وزير الداخلية يستقبل نظيره بجمهورية القمر المتحدة لبحث ملفات أمنية

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، نظيره محمد داود، وزير داخلية جمهورية القُمر المتحدة، الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة، وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك للجانبين.

وأشاد الوزير القُمري بالدور المحوري الذي تقوم به مصر لدعم دول القارة الأفريقية وتبادل الخبرات معها في شتى المجالات، كما صرح بأن زيارته للقاهرة تأتِ في إطار الروابط التاريخية والتشاور المستمر بين مسؤولي البلدين، مؤكدا على اهتمام وزارته بالاستفادة من الخبرات المصرية المشهود لها بالكفاءة في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، ورغبته في توسيع قاعدة استفادة كوادر الشرطة القُمرية من الخبرات التدريبية المتقدمة بوزارة الداخلية المصرية، التي اطلع على جانب منها خلال زيارته لأكاديمية الشرطة وكياناتها التدريبية والتعليمية المختلفة.

ومن جانبه أعرب محمود توفيق، وزير الداخلية، عن ترحيبه بزيارة الوزير القُمري للقاهرة، مؤكدا حرص وزارة الداخلية الدائم على مد جسور التواصل والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأفريقية الشقيقة، انطلاقا من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والإستقرار في كافة دول القارة، كما استعرض السيد الوزير خلال اللقاء إستراتيجية الوزارة الحالية وما لحقها من تطوير فى كافة المجالات المتصلة بمكافحة الإرهاب والجريمة الجنائية، بالإضافة لتحديث المنظومة التدريبية وفقا للمستجدات والمتغيرات الأمنية.

كما أكد خلال اللقاء على استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني والتدريبي للجانب القمري في كافة المجالات الشرطية المطلوبة، في إطار الحرص على تعزيز آليات تبادل الخبرات مع الأشقاء الأفارقة، وما توليه الدولة المصرية وقيادتها السياسية من اهتمام بالغ بالانفتاح والتعاون مع دول القارة.

وفي نهاية اللقاء قام الوزيران، بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية المصرية والقُمرية تضمنت تفعيل أطر التعاون الثنائي في عدد من المجالات الأمنية المُتخصصة، ورفع مستوى التنسيق المشترك بين الجانبين.