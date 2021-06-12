الخارجية: مصر تشارك في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا 23 يونيو الجاري

تشارك مصر في مؤتمر «برلين 2» الوزاري حول ليبيا، والمقرر أن ينعقد في 23 يونيو الجاري، بمقر وزارة الخارجية الألمانية في برلين، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية، فى بيان لها، ومن المقرر أن يناقش المؤتمر انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد وكذلك اتخاذ خطوات نحو إعادة توحيد المؤسسات الليبية الرئيسية.

وسيشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مؤتمر «برلين 2»، حول ليبيا عبر تقنية الفيديو، أما مبعوثه الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، فسيتوجه إلى ألمانيا.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان سابق للمنظمة، سيكون المؤتمر فرصة مهمة للجمع بين المجتمع الدولي لتقييم الوضع الحالي في ليبيا وتقديم الدعم لليبيين فيما يتعلق بالإعداد لإجراء الانتخابات الوطنية المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021

ووفقاً للمركز الإعلامي للمنظمة، يهدف المؤتمر أيضا إلى تقييم التقدم المحرز في تهدئة الوضع في ليبيا منذ مؤتمر برلين المنعقد في 19 يناير 2020، وستشارك حكومة الوحدة الانتقالية الليبية في المؤتمر للمرة الأولى.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، دعا مع وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، الدول والمنظمات المشاركة في عملية برلين إلى مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا

يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، تقود الأمور حتى موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وذلك وفقا لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي