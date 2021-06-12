المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة يشيد بقرار السعودية بشأن تنظيم الحج

أشاد رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، الدكتور علي راشد النعيمي، بجهود وزارة الحج والعمرة في السعودية لتسهيل استضافة ضيوف الرحمن، التي تضمنت تسهيل إجراءات قدوم الحجاج إلى الحرمين الشريفين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فضلا عن ترتيبات مشددة للحفاظ على سلامة الحجاج من فيروس «كورونا».

وأكد «النعيمي»، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم السبت، أن القرارات التي اتخذتها المملكة باقتصار حج هذا العام على المواطنين والمقيمين في المملكة، عبرت عن حكمة القيادة السعودية التي راعت عدم تعطيل فريضة الحج مع الحرص في الوقت ذاته على سلامة حجاج بيت الله الحرام، موضحا أن قرار إقامة الحج هذا العام بعدد محدود قرار صائب يستند على معايير الفقه الإسلامي، ويتسق مع مقاصد الشريعة في الحفاظ على النفس.

وأشار المجلس إلى التطور اللافت الذي اعتمدته المملكة العربية السعودية لاستمرار وإتمام شعائر الحج وسط جائحة كورونا، من خلال استحداث وزارة الحج والعمرة نموذج الحج الآمن الذي يرتكز على التقنيات الحديثة، ورقمنة الإجراءات لضمان خدمة متميزة لضيوف الرحمن مع إجراءات وقائية عالية المستوى.