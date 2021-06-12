«شعراوي»: 374 مليار جنيه استثمارات تنموية بالصعيد في عهد السيسي

أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن محافظات الصعيد تنال الحظ الأوفر من التنمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أن ظلت مهملة لسنوات، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات التنموية الموجهة لمحافظات الصعيد، على مدار الـ7 سنوات الماضية، بلغ 374 مليار جنيه، كان نصيب محافظة بني سويف منها، حوالي 105 مليارات جنيه.

وقال وزير التنمية المحلية، خلال كلمته على هامش تفقده مشروعات «حياة كريمة» بقرية «بني خليفة»، بدائرة مركز ناصر، في محافظة بني سويف، إن قرى الصعيد تحظى بمكانة متميزة في هيكل الاستثمارات الحكومية، في عهد الرئيس السيسي، وهناك اهتمام ملحوظ بتطوير محافظة بني سويف في كافة المجالات والقطاعات التي تهم المواطنين، مشيراً إلى أن الدولة استثمرت في المحافظة، خلال فترة الـ7 سنوات الماضية، حوالي 105 مليارات جنيه، ويشمل ذلك مشروعات الطرق والكهرباء العملاقة ومياه الشرب والصرف الصحي، ودعم التنمية الاقتصادية واستثمارات الإدارة المحلية، وغيرها من القطاعات الحيوية، حيث ساعدت هذه الاستثمارات في تخفيض معدلات الفقر في المحافظة، وتحويلها لواحدة من أكثر المحافظات الواعدة في صعيد مصر، كما أصبحت محافظة جاذبة للاستثمار.

وأكد وزير التنمية المحلية أن برنامج تطوير الريف المصري ضمن مبادرة «حياة كريمة» في مرحلته الأولى، يستهدف مركزي ببا وناصر بمحافظة بنى سويف، ويضم المركزان 12 وحدة محلية قروية، و54 قرية رئيسية، بخلاف النجوع والكفور والتوابع، ويستفيد من تدخلات البرنامج خلال المرحلة الأولى قرابة 700 ألف مواطن بالقطاع الريفي في كلا المركزين.

وأكد اللواء محمود شعراوي على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ مشروع تطوير الريف المصري، وكذا تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على حياة وسلامة العمال المشاركين في الأعمال الإنشائية، بالإضافة إلى معايير السلامة والصحة المهنية بمواقع المشروعات، والالتزام بمعايير الجودة.

وأشار «شعراوي» إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ مشروع تحسين الخدمات العامة في مصر، بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الألمانية، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ووكالة التعاون الدولي الألمانية، واستهدف المشروع تحسين أداء المحافظة فيما يخص مؤشرات تقرير أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي وأهمها تيسير تقديم الخدمات وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها، مشيراً إلى أن هذا المشروع ساهم في تطوير 6 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظة وتبسيط الإجراءات وحوكمتها وتدريب الكوادر البشرية وإعداد دليل مطور لتقديم الخدمات.

وتفقد وزير التنمية المحلية، يرافقه محافظ بني سويف، عدداً من المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة اليوم السبت، من بينها مشروعات تطوير القرية المصرية، حيث أشاد الوزير بالجهود النوعية المنفذة على أرض المحافظة، التي شملت كافة المجالات والقطاعات، معرباً عن تقديره لمنظومة العمل التي يقودها الدكتور محمد هاني غنيم، والتي تعمل من خلال رؤية واستراتيجية متكاملة، تحت مظلة الرؤية التنموية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واثنى وزير التنمية المحلية على نجاح محافظ بنى سويف في الاستفادة من العناصر الشابة وتأهيل الكوادر الشبابية التي أصبحت عناصر يعتمد عليها في كثير من الملفات، مؤكداً على أن نموذج القيادة الشابة في بنى سويف مميز، لاسيما وأن المحافظ من الشباب، ويعاونه اثنان الشباب كنائبين للمحافظ.