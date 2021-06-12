وزير التنمية المحلية يتفقد المدفن الصحي بسنور ببني سويف

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم، مشروع المدفن الصحي بسنور الذي تم إنشاؤه في إطار البروتوكول الموقع بين وزارات التنمية المحلية والتخطيط والبيئة ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، اللواء وليد البيلي رئيس المدينة، الدكتورة أسماء سامي مدير إدارة البيئة.

وتفقد الوزير سير العمل بالمدفن، واستمعا لعرض موجز عن الأعمال المنفذة على مساحة 5 أفدنة ويضم خلية واحدة بسعة تصميمية 100 ألف طن قمامة، حيث تبلغ مساحة الخلية 5 آلاف متر من القاع، و1100 متر علوي، بجانب بعض الملحقات والمكونات الأخرى والتي تضم خزان وقود ومغسلة ومبني للتحكم في الميزان.

وأكد المحافظ أن نسبة التنفيذ قد وصلت إلى أكثر من 95% من أعمال إنشاء المدفن، والتي شملت أعمال الحفر وتشكيل السواتر ومواسير صرف ونقل لسوائل الترشيح وأعمال حفر وتبطين لبحيرة التبخير، وباقي الأعمال الإنشائية الخاصة بالمباني الإدارية وأعمال الطرق والممرات الداخلية والسور الخارجي للمدفن.

ومن المقرر أن يتفقد وزير التنمية المحلية، ومحافظ بني سويف، محطة ناصر الوسيطة ببني خليفة، والتي تم إنشاؤها على مساحة 2000 متر بتكلفة 17 مليون جنيه، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 300 طن/يوم، وتخدم أكثر من مليون و96 ألف نسمة في مدينة ناصر وبعض قرى المركز «أشمنت، بني عدي، دلاص، دنديل، والحمام»، وبعض قرى مركز بني سويف «بليفيا، شريف باشا، وأبشنا»، وقريتي «النويرة وقاي» باهناسيا، وأيضا قرية أبوصير الملق بمركز الواسطى.