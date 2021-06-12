أسعار شنط السفر 2021.. تصل إلى 2300 جنيه

يبحث الكثيرون عن أسعار شنط السفر 2021 لأنها من أهم الأشياء التي يحرص المصريون على أوجودها في المنازل، فبغض النظر عن استخدامها خلال رحلات العمل أو السياحة، يمكن استخدامها لتخزين الملابس، وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، أسعار شنط السفر 2021 وفقًا لعدد من مواقع التسوق الالكتروني العالمية.

أسعار شنط السفر 2021

طقم 4 حقائب سفر «إلنترا» بعجلات موديل 16027 اسود بسعر 2300 جنيه.

طقم 3 حقائب سفر «ترولي إلنترا» بعجلات موديل 97308 مارون بسعر 2000 جنيه.

سعر طقم 3 حقائب سفر «ترولي إلنترا» بعجلات موديل 97308 رمادي 2000 جنيه.

طقم 4 حقائب سفر «ترولي إلنترا» بعجلات موديل 16028 أسود بسعر 2250 جنيها.

طقم 4 حقائب سفر «ترولي إلنترا» بعجلات موديل 97308 أسود بسعر 2300 جنيه.

حقيبة سفر «سويسجير» بـ عجلات لون أسود مضادة للغبار والماء بسعر 1350 جنيها.

طقم 3 حقائب سفر «ترولي آر آند إف» بعجلات مقاومة للماء وقفل آمن بسعر 2199 جنيها.

سعر طقم 3 حقائب سفر «ترولي ماجلان» بعجلات رمادي سعر 2300 جنيه.

طقم 3 حقائب سفر «لي فوياجور» بعجلات ازرق بسعر 2100 جنيه.

طقم 3 حقائب سفر «لي فوياجور» بعجلات أحمر بسعر 2200 جنيه.

سعر طقم 3 حقائب سفر «لي فوياجور» بعجلات اسود سعرها 2300 جنيه.

حقيبة سفر «جيه بي» مقاس 24 بـ 4 عجلات ولونها فضي بسعر 700 جنيه.

حقيبة سفر «جيه بي» مقاس 20 بـ 4 عجلات لونها اسود بسعر 719 جنيها.

اسعار حقيبة السفر «جيه بي» مقاس 20 بـ 4 عجلات لونها نبيتي بسعر 799 جنيها.

حقيبة سفر «جيه بي» مقاس 20 بـ 4 عجلات أحمر بسعر 799 جنيها.

طقم 3 حقائب سفر «جيه بي» للنساء لون بينك بسعر 2300 جنيه.

طقم 3 حقائب سفر «كونكورد» بعجلات موديل 97315 بني بسعر 1250 جنيها.

طقم 3 حقائب سفر «كونكورد» بعجلات موديل 97315 اسود بسعر 1139 جنيها.

سعر طقم 3 حقائب سفر «كونكورد» بعجلات موديل 97315 رمادي بسعر 1149 جنيها.