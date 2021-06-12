الإبياري والليثي وتوني ماهر يهنئون محمد علي رزق بمناسبة زفافه

يحتفل، حاليا، محمد علي رزق بزفافه للمرة الثانية في أحد الأماكن المفتوحة بالقاهرة، وسط حضور عدد من أصدقائه من الوسط الفني ومنهم دياب، طارق الإبياري، عبد المنعم رياض، هشام إسماعيل، خالد جلال، محمود الليثي، توني ماهر، أوتاكا، حمزة العيلي، كريم سرور، تامر شلتوت، وغيرهم من الفنانين.

وكان محمد علي رزق أعلن خطوبته الثانية في شهر فبراير الماضي، على نورلين ماهر، في حفل عائلي حضره العائلتان.

وبارك عدد من الحضور له، قال توني ماهر إنه سعيد لزواجه، متمنيا له حياة سعيدة وأن يرزق بالكثير من الأطفال، وقال محمود الليثي إن محمد علي رزق من أصدقائه الذين يتمتعون بطيبة وجدعنة كبيرة، ويتمنى له أن يعيش حياة سعيد هادئة مع زوجته، وبكلمات الليثي وتوني نفسها، بارك طارق الإبياري لـ«رزق»، متمنيا له عمرا سعيدا مملوءً بالنجاحات مع زوجته.

وكان محمد علي رزق شارك في السباق الرمضاني الماضي بأكثر من عمل منهم مسلسل «ضل راجل» مع ياسر جلال ونرمين الفقي ونور ومحمود عبد المغني وعصام السقا، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية في رمضان.

ويستعد محمد علي رزق في الوقت الحالي لعرض أكثر من فيلم في دور العرض منهم فيلم «في عز الضهر» مع مينا مسعود وبيومي فؤاد وشيرين رضا وفيلم «30 مارس»مع أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني.