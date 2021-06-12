اعتذار 15 طالبا عن الامتحانات في جامعة كفر الشيخ خوفا من كورونا

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لتأدية امتحاناتهم بلغ 19078 طالبا وطالبة وذلك لليوم العاشر على التوالي في 12 كلية.

وأشار رئيس الجامعة، في بيان له اليوم، إلى أنه خلال الفترة الصباحية أدى 90 ألف و58 طالبا وطالبة الامتحان، وبلغ عدد الغياب 257 طالبًا، إضافة إلى أداء 19 طالبًا امتحاناتهم داخل لجان خاصة، وتقدم 7 طلاب باعتذار عن أداء الامتحانات بسبب الخوف من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف دسوقى، أنه خلال الفترة المسائية أدى 8712 طالبا وطالبة الامتحان، وقد بلغ عدد الغياب 347 طالبا وأدى 25 طالبا وطالبة الامتحانات داخل لجان خاصة كما تقدم 8 طلاب تخوفا من فيروس كورونا في الفترة المسائية.

وأكد رئيس الجامعة، على حسن سير الامتحانات والتزام الطلاب والملاحظين بالإجراءات الاحترازية، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وارتداء الجميع الكمامات، واتباع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجامعة، ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.

وانطلقت امتحانات جامعة كفر الشيخ، وسط إجراءات احترازية مشددة، حفاظاً على الطلاب، وجرى توفير بوابات تعقيم وأجهزة قياس درجة الحرارة على مداخل الكليات، فضلاً عن رفع حالة الطوارئ، بمستشفى الطلبة، ومستشفى كفر الشيخ الجامعي، أثناء فترة الامتحانات، بالإضافة إلى تواجد عمداء الكليات داخل اللجان.

وفي وقت سابق، أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحانات في مختلف كليات الجامعة الخميس الماضي، بلغ 19 ألف و500 طالب وطالبة، وذلك لليوم التاسع على التوالي، مشيراً إلى أنه تم ضبط 17 حالة غش بين الطلاب.