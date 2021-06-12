«التضامن» تعلن عن وظائف شاغرة للشباب: فنيون وأخصائيون وأفراد أمن

أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، حاجتها لشغل بعض الوظائف بمجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات المقطم، على أن تنطبق الشروط المذكورة بالإعلان حسب نوع كل مؤهل، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لعمل المقابلات الشخصية حسب ميعاد كل وظيفة وحسب ما ذكر في الإعلان.

تفاصيل الوظائف المطلوبة

1. أخصائي اجتماعي.

2 أخصائي نفسي.

3. أخصائي تخاطب.

4. أخصائي صعوبات تعلم.

5. أخصائي تدبير منزلي.

6. أخصائي علاج وظائفي.

7. أخصائي منتسوري.

8. أخصائي تكامل حسي.

9. أخصائي حاسب آلي.

10. أخصائي سيكوموتر.

11. أخصائي تنمية مهارات.

12. محاسب.

13. أمين خزينة.

14. أمين مخزن.

15. أمين معرض.

16. شؤون عاملين.

17. مسؤول قاعات.

18. كاتب شطب.

19. تمريض.

20. فني تفصيل.

21. فني كاميرات.

22. فني ملابس جاهزة.

23. فني جلود.

24. فني كورشيه وتريكو.

25. فرد أمن.

26. عمال.

27. طباخة.

الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين للوظائف

1. الحصول على مؤهل عالٍ مناسب للمتقدمين على الوظائف من رقم (1) إلى رقم (12)، ومؤهل متوسط وفوق متوسط للوظيفة من رقم (13) إلى (24) وشهادة محو الأمية على الأقل من للوظائف رقم (25) إلى (27).

2. ألا يزيد السن على 35 عامًا.

3. أن يكون مصري الجنسية.

كيفية الالتحاق بالوظائف المطلوبة:

1. ملء الاستمارة الخاصة بالتقديم باسم السيد اللواء مهندس عبدالحكيم حمودة مدير تنفيذي المؤسسة القومية وإرفاق بها «السيرة الذاتية، صورة المؤهل، صورة بطاقة الرقم القومي»، وذلك بمقر المؤسسة في: 3 شارع حافظ حسن العجوزة خلف معمل المصل واللقاح، أو مجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات المقطم، وذلك بداية من غدًا، الأحد الموافق 13 يونيو وحتى يوم الأحد الموافق 26 من الشهر ذاته.

2. حضور الاختبارات بمقر مجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات بالمقطم بالمواعيد الآتية:

- الوظائف من 1 حتى 11: يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس 22، و23، و24 يونيو 2021 الساعة 9 صباحًا ويفضل من لديه خبرة.

- الوظائف من 12 حتى 19: يوم الأحد 17 يونيو 2021 الساعة 9 صباحًا، ويفضل خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

- الوظائف من 20 حتى 27: يوم الاثنين 28 يونيو 2021 الساعة 9 صباحًا ويفضل من لديه خبرة.

علمًا بأنّه لن يتم السماح بحضور الاختبار إلا لمن قام بملء استمارة التقديم بالمواعيد المحددة بعاليه.

معلومات عن الوظائف بالمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع

- المؤسسة القومية مؤسسة قطاع خاص.

- يخضع العاملون لفترة اختبار ثلاثة أشهر.

- عمل عقد سنوي بعد فترة الاختبار يجدد سنويًا برغبة الطرفين.

- التأمين على العاملين اجتماعيًا وصحيًا.