وظائف جديدة بهيئة سكك حديد مصر بالمحافظات.. منها مدير عام

تتصدر كلمة وظائف دائما، محركات البحث في «جوجل» ومواقع السوشيال ميديا بشكل مستمر، ويبحث الكثير من الشباب على وظائف تناسبهم في مختلف القطاعات، وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، 12 وظيفة متاحة بدرجة مدير عام، عبر بوابة الوظائف الحكومية، وتعلن البوابة عن الوظائف المتاحة في مختلف المجالات، تسهيلًا على المواطنين الراغبين في التوظيف، سواء وظائف جديدة للشباب أو عن طريق النقل والندب من وظائف وقاطاعات وهيئات أخرى.

وتستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

وظيفة رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل

وأعلنت الهيئة وظائف خالية، منها وظيفة رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل، وهي وظيفة إدارية عليا، وتختص بالإشراف على وضع السياسات العامة للرقابة على التشغيل، وإدارة عملية تخطيط الجداول وعمليات التشغيل اليومية بالوحدة الإستراتيجية للبنية الأساسية، وبدأ الإعلان عنها، أمس، ويستمر حتى 7 يوليو المقبل.

مدير عام التشغيل على الشبكة منطقة القاهرة

وجاء من وظائف السكة الحديد، أيضا وظيفة مدير عام التشغيل على الشبكة في منطقة القاهرة، وتختص هذه الوظيفة بالإشراف على التشغيل وتأمين ومراقبة حركة القطارات وانتظام مسيرها داخل المنطقة، والتصرف السريع في مواجهة الحوادث والأزمات، وتتطلب المهارات الأساسية، وهي ​اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة، طبقًا لأحكام القانون رقم «81» لسنة 2016، والقدرة على القيادة والتوجيه، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، والإلمام بالقوانين واللوائح والنظم التي تحكم العمل.

الإعلان عن مدير عام إدارة الحركة المركزية ضمن وظائف السكة الحديد

وجاء من بين وظائف السكك الحديدية، وظيفة مدير عام إدارة الحركة المركزية، وتختص هذ الوظيفة برصد عمليات التشغيل اليومية لشبكة الهيئة من غرفة التحكم المركزية، لضمان التشغيل الآمن لكل القطارات على الشبكة، والتأكد من انتظام وكفاءة إدارة عمليات التغيير والتعديل في مسارات القطارات، والتصرف في مواجهة الأزمات.

الإعلان عن 9 وظائف أخرى بدرجة مدير عام

أعلنت الهيئة 9 وظائف أخرى، بدرجة مدير عام، وهي «وظيفة مدير عام صيانة البنية الأساسية في منطقة وسط الدلتا، مدير عام صيانة البنية الأساسية بالمنطقة الوسطى، مدير عام الصيانة بمنطقة وسط الدلتا، مدير عام الصيانة بالمنطقة الجنوبية، مدير عام الصيانة بالمنطقة الوسطى، مدير عام ورش التبين وبولاق الدكرور، مدير عام الخدمات المالية والمحاسبة بالمنطقة الوسطى، مدير عام إدارة العقارات، ومدير عام الخدمات المالية والمحاسبة بمنطقة غرب الدلتا».