نقطة للأطفال المفقودين بكورنيش المنيا وتطوير ميدان أبراج الجامعة

أعلن العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، انتظام عمل غرفة عمليات إدارة الكورنيش، ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى غرفة العمليات، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والعمل على حلها فوراً، خاصةً المشاكل المتعلقة بتأمين لعب الأطفال، بإغلاق فتحات أعمدة الإنارة ونظافة المكان، وفض أي تجمعات، والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين.

ووجه رئيس المدينة بعمل نقطة تواجد للأطفال المفقودين بالكورنيش، كما قامت إدارة كورنيش المنيا بالتعامل مع الباعة الجائلين الذين يتواجدون بكثافة.

وقال مصطفى مرسي، المشرف على كورنيش المنيا، إن استمرار حملات التطهير والتعقيم تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لافتاً إلى تنفيذ توجيهات رئيس مركز ومدينة المنيا بتوزيع عمال النظافة، وتواجدهم على مدار الساعة، واستخدام أدوات ومعدات التطهير في غسيل وتطهير كورنيش مدينة المنيا على نهر النيل، من المشايات والاستراحات والمقاعد به بالكامل، وكذلك الحدائق والأسوار والمسطحات الخضراء، وأماكن المواطنين بالممرات، بدايةً من نادي الشرطة جنوباً، وحتى ديوان عام المحافظة.

وقال محمود حسين، رئيس حي شمال المنيا، إن أعمال التطوير والتجميل والنظافة بحي شمال المدينة تتم على التوازي في التوقيت، للارتقاء بالمستوى الجمالي والحضاري لمدينة المنيا.

وأضاف «حسين» أنه تم اليوم السبت، البدء في أعمال تطوير ميدان أبراج الجامعة والأرصفة الجانبية بالمنطقة، لتقليل مساحة الميدان، وكذلك إظهاره بالمظهر اللائق بالمدينة، لتحقيق سهولة الحركة للمواطنين والمركبات، وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

وأشار إلى أنه تجري على التوازي أعمال التجميل بشارع كورنيش النيل، حيث تم استكمال دهان البلدورات بالشارع، بما يحقق رؤية بصرية جميلة للمواطنين، فضلاً عن مواصلة الجهود المبذولة في قطاع النظافة، لتوفير بيئة صحية للمواطنين، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.