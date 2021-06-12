دراسة جدوى مشروع المنتجات النسيجية.. البداية «شوية قماش»

تعتبر الصناعات النسيجية من الصناعات القديمة والمنتشرة في مصر على مستوى كبير، كما أنها ذات رواج كبير، لذلك يبحث العديد عن دراسة جدوى مشروع تصنيع منتجات نسيجية غير تقليدية.

وتعد الصناعات النسيجية من أشهر الصناعات في مصر، خاصة القطنية منها، نظرا لامتلاك مصر أشهر أنواع القطن في العالم، خاصة وأنها منتشرة فى مصر على مستوى كبير، وتنتج أنواعا مختلفة من المنسوجات القطنية المتعددة، لذلك يبحث كثيرون عن دراسة جدوى مشروع تصنيع منتجات نسيجية غير تقليدية.

استخدام بقايا الأقمشه في صناعة منتجات غير تقليدية

وينتج عن المنسوجات القطنية دائما بعض البقايا والفضلات من هذة الأقمشة صالحة للاستخدام في إنتاج منتجات أخرى تعرف بالمنتجات الثانوية، كما أنها تحقق في كثير من الأحيان أرباحا جيدة بعد إضافة بعض الإكسسوارات، لذلك تسعى «الوطن» لعرض دراسة جدوى مشروع تصنيع منتجات نسيجية غير تقليدية.

تصنيع فوط المطبخ وغيرها من الأدوات من فوائض الأقمشة

ونشرت منصة المشروعات الصغيرة، التابعة لجهاز تنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دراسة جدوى مشروع تصنيع منتجات نسيجية غير تقليدية، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى استغلال بقايا وفضلات الأقمشة في إنتاج منتاجات غير تقليدية ذات استخدام واسع للمستهلك، مثل أدوات المطبخ المختلفة التي تباع بأعداد كبيرة.

ويقوم المشروع بتنفيذ منتجات متنوعة منها فوط المطبخ، ماسك الأواني الساخنة، أدوات الفرن، مريلة المطبخ، القفازات، وهو ما تقوم دراسة جدوى مشروع تصنيع منتجات نسيجية غير تقليدية بتوضيحه.

وتعتمد فكرة دراسة الجدوى، على بقايا الأقمشه وغيرها من الآلات الأخرى التي سيتم الاستعانة بها في التصنيع.

دراسة جدوى مشروع تصنيع منتجات نسيجية غير تقليدية

وفيما يلي نعرض دراسة جدوى مشروع تصنيع منتجات نسيجية غير تقليدية، كالآتي:

1- الآلات والمعدات:

-ماكينة خياطة بإكسسوارات التفصيل والسرفلة ومعدات التفصيل.

- تزجة تجميع وتفصيل ودباسة كبيرة .

2- الخامات:

- أقمشة قطنية ملونة.

- أقمشة سادة للأحرف.

- إكسسوارات للحروف وحلقة خشب.

- إسفنج للبطانة.

- سمك 3 مم مشمع.

26 ألف جنيه قيمة إنشاء مشروع تصنيع منتجات نسيجية غير تقليدية

3- التكلفة:

تقدر الاستثمارات الكلية للمشروع من خلال رأس المال والقرض بحوالي 26 ألف و662 جنيه، مقسمة كالتالي:

- قيمة رأس المال الواجب توافرها مع صاحب المشروع 5 آلاف و338 جنيها.

- تبلغ قيمة القرض 21 ألفا و351 جنيه.

4- العمالة:

يحتاج المشروع إلى عاملين فقط.