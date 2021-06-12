الأمن يستعيد طفلة هربت من دار لرعاية الأيتام بالفيوم

تمكن ضباط قسم شرطة أول الفيوم، اليوم السبت، من استعادة طفلة هاربة من إحدى دور رعاية الأيتام بمدينة الفيوم، بحجة معاملتها بطريقة سيئة من قبل المشرفين على الدار، وذلك بعدما نشرت قوات الأمن صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وناشدت كل من يراها إبلاغ الشرطة عن مكانها، والتحفظ عليها لحين وصول الشرطة، وذلك بعد مرور 3 أيام على هروبها من الدار، ومكوثها في شوارع مدينة الفيوم تتسول المال والطعام، وجرى تسليمها لإحدى المتطوعات لتبقيها برفقتها، لحين اتخاذ قرار من النيابة العامة بإعادتها للدار، أو نقلها إلى مكان آخر.

«سما» هربت من دار الأيتام ومكثت في الشارع

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المُزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أمير السحلي، مأمور قسم أول الفيوم، يفيد بورود بلاغ من دار «عائشة حسانين» لرعاية الأطفال الأيتام، بهروب فتاة تدعى «سما م.»، 14 سنة، من دار الرعاية.

العثور على الطفلة تتسول في شوارع الفيوم

وجرى العثور على الطفلة «سما» أثناء قيامها بالتسول في أحد الشوارع بمدينة الفيوم، حيث تعرّف عليها أحد المارة، بعدما شاهد صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إبلاغ الشرطة، التي حضرت على الفور، واصطحبت الطفلة إلى قسم أول الفيوم.

«سما» تتهم مشرفي دار الأيتام بسوء معاملتها

وقالت «سما»، رداً على سؤالها عن أسباب هروبها من دار رعاية الأيتام، أمام الرائد حسين فؤاد، رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم، إنّها اضطرت للفرار من الدار بسبب سوء معاملة المشرفين لها، فيما نفت إدارة الدار اتهامات الطفلة، وأكدت أنّه يتم تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة للدار، طبقاً لتعليمات وزارة التضامن الاجتماعي، خصوصاً في هذا السن، حرصاً على سلامة أبناء الدار الذكور والإناث.

دار الأيتام: «نعامل الأطفال بطريقة جيدة»

وأكدت مديرة دار «عائشة حسانين»، في تحقيقات المباحث، أنّ الدار تقوم بعمل نشاطات اجتماعية ورياضية وثقافية، وتنظم رحلات للطلاب المقيمين بالدار، بالإضافة إلى إدخالهم أفضل المدارس، ولا تعامل أي طفل منهم بطريقة سيئة.

دار الأيتام: «سما» دائمة اختلاق المشاكل

وقالت مديرة الدار إنّ الطفلة «سما» دائمة اختلاق المشاكل، والتي كان آخرها مع مديرة مدرستها، كما أنّها دائمة الاعتداء على رفاقها في الدار، مؤكدةً أنّهم عرضوها عدة مرات على اخصائيين نفسيين، لتحسين سلوكها، ولكنها لم تتقبل ذلك، وكانت دائماً تطالب بمنحها الحرية المطلقة، وعدم إجبارها على الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للدار.

تسليم الطفلة لإحدى المتطوعات لحين نقلها إلى دار أخرى

وجرى تحرير المحضر اللازم، وأحيلت الواقعة إلى النيابة التي تولت التحقيق، وقررت تسليم الطفلة «سما» إلى إحدى المتطوعات، لحين إيجاد دار رعاية أخرى يتم نقلها إليها، سواء داخل محافظة الفيوم أو خارجها.