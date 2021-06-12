ابنه قتله انتقاما لأمه.. كشف غموض العثور على جثة تاجر بالفيوم

تمكنت مباحث قسم شرطة ثاني الفيوم من كشف لغز العثور على جثة أربعيني مقتولاً داخل شقته التي استأجرها حديثاً قبل أربعة أيام بمنطقة منشية البكري بمدينة الفيوم، غارقاً في دمائه، في ظروف غامضة، وذلك بعد 24 ساعة فقط على وقوع الجريمة، مما أثار الرعب والفزع في قلوب سكان منطقة منشية البكري، حيث ذهب «محمود مصطفى»، تاجر ملابس، إلى شقة صديقه وشريكه في تجارة الملابس، فوجد الباب مفتوحاً وهناك آثار دماء، وحينما دخل الشقة وجد شريكه قتيلاً غارقاً في دمائه، فانصعق من المنظر، واتصل بشرطة النجدة وأبلغ عن الواقعة.

المباحث تكشف غموض مقتل تاجر ملابس في شقته

وتمكن فريق بحث برئاسة اللواء صبري عزب، مدير مباحث المديرية، من كشف غموض واقعة العثور على جثة «مصطفى عبد الناصر فرج الله»، 46 سنة، تاجر ملابس، مقتولاً داخل شقته في ظروف غامضة، وتبين قيام ابنه، 19 سنة، بإنهاء حياته بضربه على رأسه بحجر، بسبب خلافات مالية بينهما، بالإضافة إلى قيامه بتطليق والدته، واستعداد والده للزواج من أخرى.

الابن: قتلت أبويا علشان مكنش بيديني فلوس

وتمكن ضباط قسم ثاني شرطة الفيوم من ضبط الابن القاتل، واعترف بارتكابه الجريمة، بسبب رفض والده إعطائه المال بشكل دائم، كما أنّه انفصل عن والدته بسبب ارتباطه بعلاقة عاطفية مع سيدة أخرى، ورغبته في الزواج منها، ولكنها اشترطت عليه أن يطلق زوجته أم أبنائه، فقرر الانتقام منه، فاستغل نومه وضربه فوق رأسه بحجر، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس الابن على ذمة التحقيقات، كما أمرت بمطابقة البصمات التي تم رفعها من مسرح الجريمة مع بصمات الابن القاتل.