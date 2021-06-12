المؤبد لـ15 متهماً بتشكيل خلية لاستهداف رجال الشرطة بالفيوم

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، وعضوية المستشارين محمد البرلسي، وعلي لاشين، اليوم السبت، بمعاقبة 15 متهماً بتشكيل خلية إرهابية لاستهداف رجال الشرطة، بالسجن المؤبد، لإدانة المتهمين بعدد من الاتهامات، منها منع أفراد الشرطة من أداء أعمال وظيفتهم في تأمين محولات الكهرباء بالطريق الدائري بمحافظة الفيوم، وقيامهم بقتل سائق شرطة، وإصابة ضابط وأمين شرطة، وإتلافهم عمداً أموال مملوكة للشرطة، وهي سيارة شرطة، بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة نارية غير مصرح بحملها ولا ترخيصها، واستخدامها في أعمال إرهابية، وانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية.

أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد لتشكيلهم خلية إرهابية

وأصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالفيوم حكمها بالسجن المؤبد على كل من: «أحمد فؤاد جاد بلتاجي»، و«عماد حمدي جبر رجب»، و«محمد سيد توفيق»، وشهرته «سايكو»، و«سيد محمد إبراهيم دسوقي»، وشهرته «عجوة»، و«مصطفى محسن عبد الحكيم صابر»، وشهرته «عفرتو»، و«حسام حسن محمد عبد المعطي»، و«إبراهيم حسن محمد عبد المعطي»، و«أحمد أسامة السيد غانم»، و«أحمد عماد الدين مصطفى درويش»، وشهرته «الفيومي»، و«أحمد محمد عويس محمد»، و«أحمد طمان فتح الباب»، و«أحمد أبو رواش محمد حسن»، و«يوسف شعبان عيد محمد»، و«سلمان محمد هاشم حسن»، و«عبد الرحمن فرحات محمد فرحات».

تفاصيل استهداف رجال الشرطة في 19 سبتمبر 2014

ووجهت المحكمة للمتهمين، تهمة قتل «أحمد محمد أبو النور»، سائق سيارة شرطة، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض سلاحاً نارياً «بندقية آلية سريعة الطلقات»، بالإضافة إلى الشروع في قتل المجني عليمها «أحمد محمد محمد محمد هاشم»، و«محمد سيد صادق»، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ونفاذاً لمخططهم باستهداف سيارة الشرطة ومستقليها كمنوا لها بمكان قصي عن أعين الرقباء، ضامرين لمن يستقلها الشر، وما إن أبصروها حتى أطلق صوبها المتهم الرابع أعيرة نارية من السلاح سالف البيان، لقتل من بداخلها، حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أذره، قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

المتهمين حازوا أسلحة نارية لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها

كما وجهت المحكمة للمتهمين حيازة سلاحا ناري وهو «بندقة آلية» بدون ترخيص، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا ذخائر مما تستعمل في السلاح سالف الوصف، دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها.

استعمال القوة والعنف مع مأموري الضبط القضائي

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، تهم استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين وهم مأموري الضبط القضائي الملازم أول «أحمد محمد محمد محمد هاشم»، وأمينا الشرطة «محمد سيد صادق» و«أحمد محمد أبو النور»، وأطلقوا عليهم النيران ليحملوهم بغير حق على الامتناع عن أعمال وظيفتهم، وهو تأمين محولات الكهرباء بالطريق الدائري بالفيوم، وقد بلغوا من ذلك مقصدهم وقد ترتب عليه موت الأخير وإصابة الاثنين الآخرين.

تخريب أموال الدولة عمداً بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي

ووجهت للمتهمين اتهامات التخريب المتعمد لأموال منقولة مملوكة للدولة لا يمتلكوها وهي سيارة الشرطة رقم «5 218/ ب 15»، وترتب على ذلك ضرر مالي تزيد قيمته على 50 جنيهاَ، وتعطيل مصلحة ذات منفعة عامة، وهي تأمين محولات الكهرباء وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وهي سيارة الشرطة أنفة البيان بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي

حيازة مطبوعات تتضمن ترويجاً لأفكار تقلب نظام الدولة

ووجهت اتهامات للمتهم الثاني والثالث، بحيازة مطبوعات تتضمن ترويجاً لأفكار تقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية وهدمها، وكان استعمال القوة والإرهاب وسيلتهما لتنفيذ ذلك الغرض وتلك الأفكار.