عاجل.. شاب ينهي حياته بطلق ناري في الفيوم.. آخر كلماته: «استودعكم الله»

«كل نفس ذائقة الموت».. «استودعكم الله».. كانت تلك هي آخر منشوارت الطالب الجامعي محمد مجدي صاحب الـ «21 عامًا»، قبل أن يُنهي حياته بطلق ناري بالرأس، ما أدى إلى وفاته في الحال، لمروره بأزمة نفسية، منذ فترة بسبب وفاة أحد أقاربه، ما جعله دائم الشعور بالوحدة ويجلس بمفرده كثيرًا، وسافر إلى الإسكندرية لقضاء إجازة هناك، وحينما عاد ظل جالسًا بمفرده في شقة بالطابق العلوي بمنزل والده بحي الشيخة شفا بمحافظة الفيوم، وتخلص من حياته بإطلاق النيران على رأسه، ما أدى إلى انفجارها.

العثور على جثة طالب جامعي منفجر الرأس

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد مصطفى المصري مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد ورود بلاغًا من أحد الأهالي بالعثور على ابنه محمد مجدي «21 عامًا»، طالب بجامعة الفيوم، متوفى إثر إصابته بطلق ناري بالرأس في شقته بالطابق العلوي، ووجود شبهة جنائية في وفاته.

قوات الشرطة تعاين جثة شاب منفجر الرأس

وانتقلت قوات مباحث قسم ثان الفيوم، برئاسة الرائد محمد سيد دعبس رئيس المباحث، إلى شارع مسجد قباء بمنطقة الشيخة شفا بمدينة الفيوم، وجرى مناظرة جثة الشاب، وتبين مصرعه إثر إصابته بطلق ناري بالرأس، تسبب في انفجار رأسه وخروج المخ من رأسه.

رفع البصمات والأدلة الجنائية من مسرح الجريمة

وجرى رفع البصمات والعثور على السلاح المستخدم في الجريمة، ورفع الأدلة الجنائية، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

انتحر.. كشف لغز العثور على طالب جامعي منفجر الرأس

وتبين من معاينة الجثة ورفع البصمات، أنّ الطالب الجامعي تخلص من حياته، بإطلاق النار على رأسه، من سلاح ناري كان بحوزته، لمروره بأزمة نفسية وشعوره بالوحدة.