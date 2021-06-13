زفاف محمد علي رزق بحضور نجوم الفن (صور)

احتفل الفنان محمد علي رزق، أمس السبت، بعقد قرانه وزفافه على نورين ماهر، في احتفال حضره المقربون وعدد من الأصدقاء والفنانين.

أقيم الزفاف بقاعة «الوهاب» بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحضر الحفل عدد من نجوم الفن منهم أشرف زكي وخالد جلال ومحمد دياب وهشام ماجد ومحمود الليثي وأحمد صالح ومصطفى بسيط وأحمد السلكاوي ومحمد دياب وتوني ماهر وحسام داغر وأوتاكا وهشام إسماعيل ومحمد الشرنوبي، ومحمد محمود عبدالعزيز، وآخرين.

وكان الفنان محمد علي رزق، أعلن خطوبته في شهر فبراير الماضي، على نورين ماهر، في حفل عائلي حضره أفراد العائلتين فقط بسبب ظروف فيروس كورونا.

وهنأ الحضور العروسين، حيث قال المطرب محمود الليثي، إن محمد علي رزق من أصدقائه الذين يتمتعون بطيبة وجدعنة كبيرة، ويتمنى له أن يعيش حياة سعيدة هادئة مع زوجته، فيما بارك طارق الإبياري لـ«رزق»، متمنيا له عمرا سعيدا مملوءً بالنجاحات مع زوجته.

وكان الفنان الشاب محمد علي رزق، شارك في السباق الرمضاني الماضي، بأكثر من عمل منهم مسلسل «ضل راجل» مع ياسر جلال ونرمين الفقي ونور ومحمود عبدالمغني وعصام السقا، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية في رمضان.

ويستعد محمد علي رزق، حاليا عرض العديد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة، منهم فيلم «في عز الضهر» مع مينا مسعود وبيومي فؤاد وشيرين رضا، وفيلم «30 مارس» مع أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني.