مستشار وزير الزراعة عن تطوير محطة الزهراء للخيول: ستستعيد بريقها مجددا

في إطار حرصه على الحفاظ على الإرث المصري العريق من الخيول العربية الأصيلة، وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز جهود تطوير محطة الزهراء للخيول، بالشراكة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية في هذا المجال، وهو ما جاء خلال اجتماع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

واطلع الرئيس في هذا الإطار، على الموقف التنفيذي لتطوير محطة الزهراء العريقة للخيول العربية المصرية الأصيلة، باعتبارها واحدة من أشهر مزارع الخيول الأصيلة في العالم، وحيث ستمثل النواة الرئيسية لمدينة مرابط للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

مستشار وزير الزراعة: نسعى لتنفيذ توجيهات الرئيس.. وإعادة بريق محطة الزهراء للخيول

وتعليقًا على توجيهات الرئيس، قال أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة، إن محطة الزهراء، هي محطة فريدة على مستوى العالم في الخيول، وتعد رقم واحد على مستوى جميع الدول، وذلك لما بها من خيول أصيلة.

وأضاف «إبراهيم» لـ«الوطن»، أن أي خيل عربي أصيل في أرجاء العالم يعود أصله ونسبه لمحطة الزهراء للخيول، والرئيس السيسي أظهر اهتمامه بها، وطلب سرعة تطويرها وألا نبخل عليها بأي أموال، نظرًا لعراقتها وأنها يطلق عليها «هرم مصر الرابع»، بسبب مكانتها الدولية.

وأشار مستشار وزير الزراعة، إلى أن تاريخ المحطة يعود إلى عهد محمد علي، حينما أمر بجمع الخيول العربية الأصيلة من العالم والإتيان بها لمصر، مردفًا أن العرض الذي عرضه وزير الزراعة بخصوص تطوير المحطة على الرئيس، سيصبح أصل مشروع «بوابة مصر» العملاق، في العاصمة الإدارية الجديدة.

كما أوضح، أن وزير الزراعة يهتم بالمحطة بشكل كبير، وزارها نحو 4 مرات، كما شكل لها مجلس أمناء لأول مرة في تاريخها، يضم كل الجهات المعنية بالخيول في الدولة مع القطاع الخاص والخبراء في مجال الخيول، بهدف تطوير المحطة وعودتها لرونقها من جديد.

وتابع، أن توجيهات الرئيس مسؤولية كبيرة وأن الوزارة ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ التوجيهات، واستعادة المحطة بريقها ومجدها.

رئيس محطة الزهراء للخيول السابق: توجيه الرئيس سيعيد المحطة لعصر مجدها

من جانبها، قالت الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس الإدارة المركزية السابق لمحطة الزهراء للخيول العربية، ومدير عام الطب الوقائي بهيئة الخدمات البيطرية حاليا، إن توجيه الرئيس السيسي بتطوير محطة الزهراء، أمر مهم للغاية وسيجعل المحطة تعود كما كانت من قبل لقيمتها ومكانتها.

وأشادت «رضوان» في حديثها لـ«الوطن»، بتوجيه الرئيس لتطوير المحطة، لافتة إلى أن مهام عملها الجديد يهتم بالخيول أيضًا كنوع من الحيوانات، وأنها يسعدها تطوير محطة عريقة للخيول العربية مثل الزهراء.