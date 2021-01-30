إلهام شاهين لـ «الوطن»: إيرادات «حظر تجول» تأثرت بكورونا

أرجعت الفنانة إلهام شاهين سبب ضعف إيرادات فيلمها الجديد«حظر تجول» الذي حقق أقل من نصف مليون جنيه خلال الشهر الأول له، إلى تخوف الجمهور من الذهاب إلى دور العرض السينمائي في ظل تزايد أعداد مصابي فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت إلهام في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: سعدت بالحالة التفاعلية التي أحدثها الفيلم عند عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي، والذي حصدت عنه جائزة أفضل ممثلة ضمن فعاليات الدورة 42، كما أن إعجاب المشاهدين برسالة الفيلم وتطرقه لقضية زنا المحرم أثلج صدري.

وأوضحت أنها تنتظر عرض الفيلم عبر المحطات الفضائية، وتمنت أن ينال إعجاب الجمهور بمختلف فئاته، وتوقعت أن يلقي فيلمها قبولاً عند المشاهدين، لأنه فيلم مهم ويحمل رسالة مهمة من خلال أحداثه.

الإيرادات

وبلغت الإيرادات الإجمالية لفيلم «حظر تجول» 389 ألف و993 جنيه بعد 4 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي وفقاً لبيان صادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي، ويشارك في بطولته كل من أمينة خليل، أحمد مجدي، الفلسطيني كامل الباشا، محمود الليثي، عارفة عبدالرسول، من تأليف وإخراج أمير رمسيس.

طبيعة الأحداث

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية «فاتن» التي تقضي فترة حبسها إثر ارتكابها جريمة بحق زوجها، وتخرج من محبسها بعد قرار فرض حظر التجول بمصر، إذ تضطرها الظروف للذهاب إلي منزل ابنتها «ليلي» التي تعاملها معاملة جافة لأسباب عنها تكشف عنها أحداث الفيلم الذي تدور في إطار من الدراما الاجتماعية الممزوجة بعدد من المشاهد الكوميدية.

يذكر أن الحكومة المصرية قد قررت تشغيل السينمات بـ 50% من طاقتها الاستيعابية في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.