موعد إعادة عرض فيلم «حظر تجول» بعد تصدره تريند «جوجل»

تصدر فيلم «حظر تجول» محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعد عرضه أمس على شبكة osn، إذ تُعد هذه المرة الأولى التي يعرض فيها الفيلم على شاشات التلفزيون، بعد عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي، والذي حصدت عنه الفنانة إلهام شاهين جائزة أفضل ممثلة ضمن فعاليات الدورة الـ42.

مواعيد إعادة فيلم حظر تجول

وبعد العرض الأول للفيلم أمس الجمعة، بدأ الكثيرون عن البحث حول موعد إعادة عرض الفيلم مرة أخرى، إذ أعلنت شبكة OSN إعادة عرض الفيلم، اليوم السبت الساعة 08:05 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 09:05 مساءً بتوقيت السعودية.

أحداث فيلم حظر تجول

وتدور أحداث فيلم حظر تجول للفنانة إلهام شاهين، في إحدى ليالي خريف 2013، خلال فترة حظر التجول في مصر حول شخصية «فاتن» التي تخرج من السجن بعد 20 عاما من ارتكابها جريمة بحق زوجها، وتخرج من محبسها بعد قرار فرض حظر التجول في مصر، وتضطرها الظروف للذهاب إلي منزل ابنتها «ليلى» التي تعاملها معاملة جافة بسبب أنّها غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من «فاتن» للإفصاح عن سبب الجريمة، الأمر الذي يضع الابنة في صراع ما بين عقلها الرافض للأم، وقلبها الذي يميل لها تدريجيًا، في إطار من الدراما الاجتماعية الممزوجة بعدد من المشاهد الكوميدية.

وفيلم «حظر تجول» من تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كل من إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، ويشهد الفيلم أيضًا ظهورًا خاصًا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.

إيرادات فيلم حظر تجول

وبلغت الإيرادات الإجمالية لفيلم «حظر تجول» نحو 389 ألف و993 جنيه بعد 4 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي، وفقًا لبيان صادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحصلت الفنانة إلهام شاهين، مؤخرًا على جائزة أحسن ممثلة في الدورة الثانية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، عن دورها في فيلم «حظر تجول»، وتسلمت الجائزة من الفنانة لبلبة.

ويُعد فيلم «حظر تجول»، هو الفيلم رقم 101 في مسيرة الفنانة إلهام شاهين السينمائية، وقالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّ «شهيتي مفتوحة على السينما وأطمح إلى تقديم المزيد من الأفلام خلال الفترة المقبلة»، ولديها عروضًا في الوقت الحالي بشأن اختيار واحدًا منهم، والشروع في تنفيذه.