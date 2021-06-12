«حاولا الهرب من حرارة الجو».. غرق طفلين في النيل بالمنيا

توفي طفلان غرقا في نهر النيل، أثناء الاستحمام بالقرب من دير السيدة العذراء، هربا من حرارة الجو، تزامنا مع الاحتفال بمولدها السنوي، بشرق النيل في مركز سمالوط، بشمال محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بغرق طفلين أثناء الاستحمام بالمجرى المائي لنهر النيل بالقرب من دير السيدة العذراء بشرق النيل، هربا من حرارة الجو.

بالانتقال والفحص تبين غرق كل من ميلاد وحيد 16 عاما، وروماني ماري 16 عاما، ويقيمان بقرية نزلة فرج الله التابعة لمركز المنيا.

نجح رجال الإنقاذ النهري في انتشال جثة الأول وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى اليوم الواحد بمدينة سمالوط، فيما تواصل قوات الإنقاذ البحث عن جثة الثاني التي جرفها التيار.

حُرر عن الحادث المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات، وانتداب مفتش صحة لتوقيع الكشف الطبي ومناظرة الجثة التي تم انتشالها لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بدفنها عقب ذلك، كما كلفت النيابة قوات الإنقاذ النهري باستمرار البحث عن جثة الغريق الثاني وسرعة انتشالها.

وأعلنت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، قبل أسبوع عن فتح دير السيدة العذراء للزيارة، تزامنا مع الاحتفال السنوي برحلة المرور، والمعروف بمولد السيدة العذراء، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومنع التجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.