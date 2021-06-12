«حسام زكي»: مصر والسودان في حاجة لدعم الدول العربية بملف السد الإثيوبي

أكد حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن طلب مصر والسودان، بعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، لمناقشة ملف السد الإثيوبي، على هامش الاجتماع التشاوري لوزارء الخارجية العرب، المزمع عقد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 يونيو، بالعاصمة القطرية الدوحة، بأنها ليست المرة الأولى التي تطلب فيها الدولتين هذا الأمر، وأنهما سبقا وأن طلبا عقد اجتماع مثل هذا، وقدما حينها مشروع قرار بخصوص السد الإثيوبي.

وقال «زكي»، خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن الجميع يعلم حاليا تطورات هذا الملف وكل ملابساته، كاشفا أنه يعتقد بأن مصر والسودان الآن يحتاجان إلى دعم سياسي من الدول الأعضاء بالجامعة العربية، وأن الدوليتن يران في اجتماع الدوحة فرصة سانحة للحصول على هذا الدعم.

وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى أن وزراء خاريجة العرب، اتفقوا في الثامن من فبراير الماضي، على ضرورة أن يكون هناك تكثيف للاجتماعات التشاورية فيما بينهم، حيث وجدوا أن لقائهم رسميا بشكل مباشر خلال مارس وسبتمبر كما كان يحدث سابقا، لا يكون هناك فرصة لتبادل الرأي والنقاشات على مستوى ملفات كثيرة تخص المنطقة العربية.

وأضاف «زكي» أن وزار الخارجية العرب قرروا حينها عقد اجتماعان تشاوريان كل عام، بشكل غير رسمي وبدون جدول أعمال، ليس لهما أي ملامح رسمية، موضحا أن تلك الاجتماعات لا يخرج عنها وثائق أو قرارت أو بيانات، مشيرا إلى أنه في الوقت ذاته تعبتر هذه الاجتماعات التشاورية، فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر والرأي والمشورة حول مختلف الموضوعات.

وصرح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بأن أول اجتماع من هذا النوع عرضت قطر استضافته، كونها دولة الرئاسة الحالية للمجلس الوزاري، موضحا أن هذا الاجتماع التشاوري سيعقد يوم 15 يونيو المقبل، وأنه عقب هذا الاجتماع، سيعقد الاجتماع الذي طلبته مصر والسودان بخصوص السد الإثيوبي.