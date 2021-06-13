شقة متشطبة للسكن.. كيف تستفيد من مبادرة التمويل العقاري في الإسكندرية؟

تعد مبادرة التمويل العقاري، التي دشنها البنك المركزي، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توفير وامتلاك مسكن لكل مواطن مصري، من أكبر المبادرات التي تستهدف جميع الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، وأصحاب المهن الحرة، وتعد محافظة الإسكندرية من أكبر المحافظات التي تستفيد من المبادرة، كونها العاصمة الثانية وذات مكانة كبرى.

الفئات المستفيدة من مبادرة السيسي للتمويل العقاري في محافظة الإسكندرية

وتقدم «الوطن»، خلال السطور الآتية تفاصيل المبادرة وكيفية الاستفادة منها في محافظة الإسكندرية:

يستفيد من مبادرة الرئيس السيسي للتمويل العقاري، المصريون من محدودي ومتوسطي الدخل وأصحاب المعاشات والمهن الحرة، والمواطنون الذين استفادوا من مبادرات سابقة ذات العائد 8%، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 عامًا بفائدة منخفضة 3%.

وبالنسبة للمستفيدين من مبادرات سابقة ذات العائد 8%، تم السماح لهم بتعديل الرغبات والاستفادة من مبادرة الـ3%، حيث سيتم تعديل القسط الشهري الخاص بالوحدة، فضلًا عن مد فترة التقسيط من 15إلى 30 عاما.

الوحدة القابلة للتمويل بمبادرة التمويل العقاري في الإسكندرية

يشترط في مبادرة التمويل العقاري، أن تكون الوحدة السكنية التي استقر اختيار المواطن عليها، كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وأن تكون مسجلة بالشهر العقاري أو قابلة للتسجيل، وأن تكون بغرض السكن والمعيشة وليست للإسكان السياحي أو الموسمي.

مبادرة التمويل العقاري في محافظة الإسكندرية.. الدخل الشهري

بالنسبة لمحدودي الدخل لا يزيد عن 6 آلاف جنيه للأسرة و4500 جنيه للأعزب بنسبة مقدم 10% من إجمالي قيمة الوحدة، وبالنسبة لمتوسطي الدخل يجب ألا يتجاوز صافى الدخل الشهري للأعزب عن 10 آلاف جنيه، وبالنسبة للأسرة لا يتجاوز 14 ألف جنيه بنسبة مقدم من 15إلى 20%، وأعلنت المبادرة، استثناء أسر الشهداء والمصابين وأفراد الجيش والشرطة من شرط الحد الأقصى للدخل.

قيمة الوحدة في مبادرة التمويل العقاري بمحافظة الإسكندرية

بالنسبة لمحدودي الدخل في مبادرة التمويل العقاري، سعر الوحدة يحدده صندوق دعم التمويل العقاري، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل لا تزيد قيمة الوحدة على 1.1 مليون جنيه للأعزب، وبين 1.1 إلى 1.4 مليون بالنسبة للأسرة، ويحظر بيع الوحدة قبل 7 سنوات من تاريخ استلام الوحدة.

فيما تتواجد في الإسكندرية شقق باسعار أرخص من ذلك بكثير، الأمر الذي يوفر مميزات أكبر في حال كانت تنطبق عليها الشروط الأساسية في مبادرة التمويل العقاري.

شروط أساسية في مبادرة التمويل العقاري في محافظة الإسكندرية

ومن بين الشروط الأساسية للاستفادة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري، ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية للمتقدم أو لزوجته أو الأولاد القصر أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

وتنطبق مبادرة التمويل العقاري 2021، على شقق وزارة الإسكان التي يتمّ توجيهها لمحدودي الدخل من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، أو للإسكان المتوسط «سكن مصر- دار مصر» أو للإسكان الفاخر في مشروع «جنة».

شروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري في محافظة الإسكندرية

وبحسب بيان البنك المركزي، فإن شروط الاستفادة من المبادرة هي نفسها لجميع الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، وأصحاب المهن الحرة، وهذه الاشتراطات، تمنح المؤسسات المعنية، نظم تقييم العملاء رقميا، وتحقيق الجدارة الائتمانية بما يضمن الاستفادة من المبادرة والحصول على قرض التمويل، وجاءت الشروط كالتالي:

- أن يكون مصريًا الجنسية.

- يحق لأي عميل أو زوجته شاملة (الأولاد القصر) الاستفادة من المبادرة للوحدة السكنية.

- عدم استفادة العميل أو زوجته من مبادرات التمويل العقاري السابقة بالحصول على وحدة مدعمة.

- لا يتجاوز عمر العميل 60 عاما «سن المعاش المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019» في نهاية مدة سداد القرض.

- استفادة أصحاب المعاشات أو المستفيدين من المعاشات (الابنة أو الزوجة) من المبادرة بشرط ألا يتجاوز عمرهم 75 عاما عند سداد آخر قسط من القرض مع تحويل المعاش على الجهة الممولة.

- يشترط سداد العميل الأعزب من متوسطي الدخل 15% كمقدمة مدفوعة من إجمالي ثمن الوحدة السكنية، أما المتزوج فيلتزم بسداد 20% مقدمة من إجمالي ثمن الوحدة السكنية، فيما يسدد أصحاب المعاشات 40% كمقدمة من إجمالي ثمن الوحدة السكنية.

- ألا يكون العميل حاصلًا على قروض من البنوك تجاوزت 40% من إجمالي دخله الشهري، ويشترط أن يكفي راتبه لسداد القسط.

- تعتمد البنوك وجود دخل إضافي للعميل بجانب دخله الأساسي حتى يتسنى له سداد القسط.

- ألا يكون العميل مسجلًا في قائمة «آي سكور» الشركة المصرية للاستعلام الائتماني كعميل متعثر.

- يشترط حسن السمعة والسلوك.