جامعة الإسكندرية ضمن شريحة «1001- 1200» في تصنيف QS البريطاني لـ2022

أظهرت نتائج تصنيف QS البريطاني لتصنيف الجامعات لعام 2022، دخول جامعة الإسكندرية ضمن شريحة «1001- 1200» مستوى جامعات العالم، وذلك ضمن 13 جامعة مصرية تم إدراجهم في هذا التصنيف.

وقال دكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن إجمالي الجامعات المصرية التي أدرجت هذا العام في تصنيف QS بلغت 13 جامعة منهم 9 جامعات حكومية و2 جامعة خاصة والجامعة الأمريكية في مصر.

جامعة الإسكندرية الرابع مكرر في التصنيف الحالي

وأضاف قنصوة في بيان اليوم الجمعة، أن جامعة الإسكندرية حصلت على المركز الرابع مكرر محليا، لافتا إلى أن أعلى خمس جامعات في هذا التصنيف هي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة أكسفورد، وجامعة ستانفورد، وجامعة كامبريدج، وجامعة هارفارد.

جامعة الإسكندرية ضمن تصنيف شمل 1300 جامعة من جميع أنحاء العالم

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن تقييم الجامعات في هذا التصنيف شمل 1300 جامعة من جميع أنحاء العالم، حيث تم تقييم كل مؤسسة وفقًا لستة معايير رئيسية هي استقساء رأي الخبراء الأكاديميين 40%، حيث تم جمع آراء الخبراء لأكثر من 130.000 خبير في مجال التعليم العالي فيما يتعلق بجودة التدريس والبحث في جامعات العالم، ورأي أصاحب العمل في مستوى الخريجين 10%.

كما تم الاستعانة بأكثر من 75000 رد من أصحاب المؤسسات التي يستقبلون فيها الخريجين الأكثر كفاءة وابتكارًا وفعالية، والاستشهادات لكل عضو هيئة تدريس 20% والتي تقيس جودة البحث المؤسسي لإجمالي الاستشهادات التي تلقتها جميع الأبحاث العلمية في كل التخصصات التي تنتجها الجامعة خلال فترة خمس سنوات 2015 – 2020.

وأوضح أنه يتم الحصول على جميع بيانات الاستشهادات باستخدام قاعدة بيانات Scopus من Elsevier، وهي أكبر مستودع في العالم لبيانات المجلات الأكاديمية. وهذا العام، قيمت QS 96 مليون استشهاد من 14.7 مليون ورقة بعد استبعاد الاستشهادات الذاتية. ولفت إلى نسبة أعضاء هيئة التدريس للطلاب 20%، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب لكل المصريين 5%، ونسبة الطلاب الوافدين للطلاب المصريين 5%.

رئيس جامعة الإسكندرية يأمل في رفع ترتيبها

وأعرب رئيس جامعة الإسكندرية عن أمله في رفع ترتيب الجامعة في العام القادم من خلال تطوير وتحديث موقع الجامعة على الإنترنت وإتاحة أكبر قدر من المعلومات والأبحاث عن الجامعة على الموقع وتحفيز جذب أكبر عدد ممكن من الأساتذة الأجانب والطلاب الوافدين.

وأوضح قنصوة أن جامعة الإسكندرية شهدت مؤخراً زيادة في معدل النشر العلمي حيث بلغ النشر 2458 بحث في عام 2020 بزيادة قدرها 27.5% عن عام 2019، ولقد اشتركت الجامعة في نشر 55.8% من أبحاثها خلال الفترة 2017 – 2020 مع جامعات دولية، كما نشر خلال تلك الفترة 20.6% من أبحاثها في أعلى 10% من المجلات المحكمة عالمياً.

أهمية هذا التصنيف لجامعة الإسكندرية

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، على أهمية هذا التصنيف، التى يتم من خلاله اختيار التصنيف الأكاديمي للجامعات، وعلى حرص الجامعة على دعم احتياجات البحث العلمى وربطه بالتنمية الشاملة، وتعظيم النشر الدولى للأبحاث العلمية، وتطوير العملية التعليمية والبحثية بها وزيادة النشر الدولى وتحسين نوعيته، مما يساعد على الوصول إلى نتائج مستوى الجامعات المرموقة عالمياً، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.