«كابلات كهربا في الرمل وبيع شامبو».. 4 مخالفات لشواطئ الإسكندرية اليوم

سجلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة، مخالفات لـ4 شواطئ، خلال متابعات مستمرة اليوم الجمعة، بعدما حققت شواطئ الإسكندرية أعلى نسب إشغال منذ بداية بدء موسم صيف 2021، وأغلقت الكثير من الشواطئ أبوابها لاكتمال العدد قبل الثانية بعد ظهر اليوم.

مخالفات على شواطئ الإسكندرية

وشهد شاطئ سيدي بشر المميز مخالفة وجود كابلات كهرباء على الرمال، وعلى الفور تحرك مفتشو الإدارة، ودفن المستأجر أسلاك الكهرباء بعد توجيه إنذار له كعقوبة أولى طبقا لبنود كراسة الشروط.

كما شهد شاطئ إدوارد الخراط مخالفة بيع تذاكر للجمهور غير مدون عليها سعر التذكرة وجرى مصادرة التذاكر وتوقيع غرامة على المستأجر.

وشهد شاطئ فريسكا مخالفة نزول الرواد بالبدال دون «لايف جاكت»، وجرى إخراج الرواد وإنذار المستأجر، وفي حالة تكرار المخالفة يجري تغريم المستأجر طبقا لبنود كراسة الشروط.

كما حقق شاطئ الفنار مخالفة بيع شامبو عند دخول دورة المياه للرواد، وجرى مصادرة الشامبو وطرد العامل وتوقيع غرامة على مستاجر الشاطئ.

وعلى شاطئ ميرامار، تم مصادرة موقد بوتاجاز.

مصايف الإسكندرية تتعامل مع الشكاوي

- تم تجميع مراكب الصيادين المتواجدة علي شاطئ جليم في المساحة المخصصة لهم بهدف توفير اكبر مساحة لاستقبال رواد الشاطئ.

- تم التاكيد علي تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية و التباعد بين الشماسي.

- وردت شكوى من سوء حالة دورات المياة بشاطئ أبو هيف وعلي الفور تم التنبيه علي المستأجر وتم تنظيف دورة المياة وتعقيمها.

- تم تنظيف و غربلة رمال ومياه شاطئ ميامي المميز وشاطئ ميرامار.

- تم متابعة نظافة دورات مياة الشواطئ والتأكد من صلاحيتها للإستخدام.

- تم التنبيه علي ضرورة توافر اللايف جاكت مع البدالات حفاظا علي سلامة المستخدمين وإلا تعتبر مخالفة تستوجب الغرامة.